Iván Ania: “No podemos encajar en todos los partidos”

Veinte disparos, quince saques de esquina y cero goles. Esos son los datos del Córdoba CF en el duelo ante el Linares Deportivo. Los blanquiverdes, que han sumado la tercera derrota del curso en los cuatro partidos disputados, acusaron su falta de eficacia en las áreas. Ni lograron anotar una de las muchas ocasiones que generaron, ni lograron parar el único acercamiento con peligro del Linares, que acabó con gol de Llorente. “El fútbol es un juego de eficacia”, ha dicho Óscar Fernández al término del encuentro, a lo que Iván Ania ha matizado que “aparte de eficacia, es contundencia en las áreas”. Así, el técnico ovetense blanquiverde ha recordado que “teníamos el control del juego, recuperábamos rápido y seguíamos insistiendo, pero nos faltaron mejores decisiones y finalizar mejor las acciones”.

Nada cambia en El Arcángel

Más

Y es que Ania ha recordado que, durante el partido, “llegamos por fuera, tuvimos tiros lejanos, ocasiones, y no fuimos capaces de meterlas, o por acierto de portero y defensas, y luego en posiblemente el único error defensivo que cometimos, una vigilancia que no estuvimos bien y un duelo del central con el delantero, se te va el partido en un detalle”. Pese a ello, el cambio en el descanso ha sido grande, ya que en la “primera mitad estuvimos muy bien, no solo con balón, sino también en vigilancias”, pero el Linares pasó de un “4-4-2 a un 4-3-3, bajando a Duarte y metiendo a Pepe Mena, y teníamos una salida más fácil, pero acumulaban mucha gente tras balón”. Aún así, ha reincidido en que “la primera parte es lo más parecido que quiero del equipo, pero tenemos que tomar mejores decisiones en el área”.

El cambio del equipo en el descanso, provocado por los ajustes de Óscar Fernández, hizo que “en esos quince minutos que no estuvimos bien, nos hicieran el gol, y luego se juntaron más y fue un querer y no poder. Portero y centrales estuvieron muy acertados y por eso no fuimos capaces de marcar”. Además, ese repliegue provocó que el Cordoba CF optase por el tiro desde fuera del área, con Álex Sala y Diarra como protagonistas. En la segunda parte, Isma Ruíz provocó que el guardameta azulillo se emplease a fondo para despejar el balón. Pero, para Ania, faltó “algún recurso más de cortes, no solo de centrar, pero estaban tan replegados que no nos resultó sencillo, y te vas con mala sensación por el resultado, pero hemos hecho también cosas buenas, especialmente en la primera parte”.

Sobre los cambios en el once inicial, Ania ha reconocido que “Carlos -García- considerábamos que necesitaba tener ya minutos; Kuki, por la baja de Kike, fue un cambio de posición natural; y Adilson es un jugador con velocidad y buen nivel”, subrayando que “son gente de plantilla y que pueden jugar en cualquier momento”. Más tarde, ya en el duelo, el ovetense ha dado entrada a Álvaro Vázquez, extremo del filial, y ha explicado en rueda de prensa que “ha entrado porque le veo entrenar. Carracedo estaba llegando mucho y centrando demasiado, ellos no estaban sufriendo y quería que buscara más el uno contra uno, por eso el cambio, ya que Vázquez tiene buen uno contra uno, iba a salir fresco, y Varela ya estaba cansado”.

“Estoy jodido, a nadie le gusta perder”

Ya en el tramo final de la comparecencia de prensa, Ania ha subrayado que se sale de esta situación “ganando partidos”, ya que hacemos muchas cosas bien, pero hay otras que tenemos que mejorar. Con balón somos dominadores, sometemos a los rivales, pero cuanto más sometes, más contundente tienes que ser en lo defensivo. Hoy en una jugada nos faltó la contundencia para que no se nos fuera el partido“, tras lo cual, ha apuntado que hay que ”dejar la puerta a cero“, ya que ”no siempre tienes esa capacidad de hacer dos goles“. Además, ha reconocido estar ”jodido“ ya que ”a nadie le gusta perder“ y los entrenadores son ”siempre insatisfechos“, poniendo como ejemplo su enfado en Murcia pese a la victoria.

Ania también ha explicado que “fueron mas eficaces” que ellos. “Generamos, pero el portero estuvo acertado, los centrales estuvieron acertados en los centros laterales. Es frustración. Ahora llegaré a casa, analizaré el partido, y sacaré las conclusiones. Tenemos que mejorar, está claro. No podemos encajar en todos los partidos. No podemos conceder defensivamente esas situaciones”, antes de concluir recordando que “al descanso comentamos que era un partido para no equivocarse”, pero que en una vigilancia “que solemos hacerlas bastante bien, nos costó el partido”. “Es una sensación mala porque hemos perdido un partido que considero que teníamos totalmente controlado. Si no estás eficaz en el otro área, se contundente en la tuya y quedas 0-0. No podemos seguir encajando mínimo un gol por partido. No hemos sido capaces de dejar la portería a cero”, ha repetido para finalizar.