Nada cambia en El Arcángel

Vuelta a El Arcángel, vuelta a casa. El Córdoba CF retornaba a su feudo tras dos jornadas regulares disputando sus encuentros como visitante y cosechando una de cal y otra de arena que ha provocado que las dudas se asienten en el entorno, sobre todo por el apartado defensivo donde los de Iván Ania, hasta esta jornada, era el equipo más goleado de todo el Grupo II. Por tanto, había razones para cosechar un buen partido y el cuadro califal salió como se esperaba: intenso y dominador sobre un Linares Deportivo que no se encontró cómodo en los primeros 45 minutos, aunque no se trasladó a la segunda parte.

Tensión y no cometer errores. Estas eran las premisas tanto del Linares Deportivo como un Córdoba CF que quería dominar el encuentro bajo la solidez defensiva. De hecho, el técnico Iván Ania dio entrada a Carlos García en busca de formar una dupla zaguera con Gudelj y que llegase la ansiada portería a cero. Esto parecía surtir efecto en los instantes iniciales del choque, ya que el conjunto blanquiverde no sufría, solo con balones a las espaldas de los centrales e incluso tan solo ponía el foco en el área contraria, lo que provocó que los primeros acercamientos terminasen llegando.

Diarra fue el partícipe de la ocasión inicial de un Córdoba CF que gozó de un protagonista claro en ataque: Antonio Casas. El delantero rambleño lo intentó en primer lugar con un disparo que rechazó la defensa del Linares Deportivo, mientras que, minutos más tarde, el propio ariete cordobés tuvo el acercamiento más peligroso hasta ese momento, ya que metió cuerpo para llevarse un balón suelto en área rival, pero cuando fue a ejecutar el tiro, Samu Casado tapó bien saliendo prácticamente fuera del área pequeña. Por su parte, los de Óscar Fernández querían generar peligro al contragolpe, aunque sin nada reseñable en estos compases iniciales.

Sin embargo, este dominio que se acrecentaba con el paso de los minutos dejó paso a una intensidad que hizo que el colegiado Domínguez Cervantes amonestara a Javi Duarte y Rentero por parte visitante, mientras que a Adilson en clave blanquiverde. Las diversas interrupciones cortaron más el juego de un Córdoba CF que se fue al paso por vestuarios con un empate que sabía a poco por los buenos 30 minutos cosechados. Además, el cuadro califal no pasaba apuros tanto en defensa como en el mediocentro, aunque sí que falta esa pólvora que estaba presente en las tres primeras jornadas.

Lo que estaba bien antes de la reanudación, ya chirriaba -y de qué manera- cuando el silbato del colegiado decretó el inicio de la segunda mitad. El Linares Deportivo dio el paso necesario para que el Córdoba CF no tuviese tanta facilidad a la hora de generar en el mediocampo, lo que conllevó en que el ataque blanquiverde desapareciese en estos primeros compases. De hecho, el conjunto minero avisó con disparos exteriores antes de adelantarse en el marcador. Los califas no acertaron a replegar con éxito un contragolpe visitante y Llorente se fue muy fácil de Carlos García, logrando fusilar a Carlos Marín dentro del área.

Tras este tanto, el Córdoba CF pareció caer en la precipitación continua e Iván Ania pedía una calma a los suyos que llegó instantes después. De hecho, en la calma está la virtud de este conjunto blanquiverde y así lo demostró, ya que, cuando pudo volver a hilvanar jugada, retornó a área rival sin problema. Albarrán ganó línea de fondo, puso un centro medido al punto de penalti para que Antonio Casas cabeceara, aunque, cuando todo el cordobesismo cantaba el gol del empate, Samu Casado despejó el testarazo del ariete rambleño y el disparo posterior de Calderón.

Este fue el inicio de unas acometidas por parte del Córdoba CF en busca del empate, aunque la zona ofensiva siempre se encontraba con el mismo: Samu Casado. El guardameta del Linares Deportivo desbarató una serie de ocasiones claras obra de Simo y Antonio Casas cuando ya El Arcángel cantaba el tanto del empate. Aun así, el ariete rambleño tampoco es que estuviera acertado de cara a puerta, ya que Isma Ruiz filtró un maravilloso pase a la espalda de los centrales para que Casas no lograse ni siquiera a rematar entre los tres palos de la portería minera.

Sin embargo y como era de esperar viendo el transcurso de la contienda, el conjunto blanquiverde no se abonó a la épica. Por unas cosas u otras -esta vez sin polémica arbitral que valga-, el Córdoba CF perdió una nueva oportunidad de sumar puntos vitales ante otro rival directo por el play off, pero eso no es lo peor. Los chicos dirigidos por Iván Ania volvieron a cometer unos errores defensivos notables. De hecho, al Linares Deportivo tan solo le sirvió apretar un poco el acelerador para vencer a un cuadro califal que también se le olvidó al pólvora en el vestuario.