Iván Ania: “Lo de hoy es un varapalo duro”

Autocrítica por bandera. En eso debería consistir la vida de toda la sociedad, sobre todo cuando las cosas no salen como se espera en un primer momento. ¿Cómo y por qué? Hay que preguntarse más a menudo e Iván Ania siempre es fiel a esta idea. El técnico del Córdoba CF ha comparecido ante los medios de comunicación en el Estadio El Alcoraz y ha incidido en los errores que, a su parecer, ha cometido los suyos. Y es que la entidad blanquiverde cayó de manera clara ante la SD Huesca merced a una primera mitad donde la intensidad en la zaga -sobre todo en los duelos- ha brillado por su ausencia.

Por un lado, Ania ha explicado que los tres goles de la SD Huesca hacen que la percepción antes del descanso sea que el partido está “perdido”, pero la reacción del equipo blanquiverde antes del pitido final ha hecho que siga vivo en el segundo periodo, aunque de nada sirve si no hay contundencia en las áreas. “Ahí hemos tenido muchísimas llegadas pero no fuimos capaces de hacer el segundo gol que nos hubiese metido de lleno en el partido. En la única llegada que tuvieron nos hicieron el cuarto. Defensivamente hemos estado muy mal. Si para ganar un partido hay que hacer cinco goles, es imposible. No tuvimos eficacia”, ha afirmado un ovetense que no cree que el duelo haya sido parecido al del Elche. “Ellos han tenido mucha pegada pero no nos han sometido. En la primera parte, sin apenas haberte llegado al área, íbamos perdiendo 3-0. En la segunda parte fue nuestro el dominio”.

Este despertar por parte blanquiverde, aunque ya llegó en el final de la primera, se consumó gracias a los cambios del banquillo. “Pasamos a un 4-4-2, con más llegadas por banda. Genaro hizo ese trabajo de inicio de defender y llegar. Me pidió el cambio Carlos Isaac y arriesgamos con Adilson como lateral. Queríamos hacer el segundo pero nos costó el cuarto. La segunda parte es aceptable, la primera no”, aunque de estas permutas hay algunas que han sido obligadas. “Isma sintió un dolor en la rodilla que tuvo la lesión y Carlos Isaac tuvo una molestia en el cuádriceps. Necesitamos recuperar a todos. Tenemos un partido importante el domingo ante el Ferrol”.

Asimismo, Ania ha descrito el principal problema del Córdoba CF en El Alcoraz. “Tenemos que ganar los duelos defensivos. Sobre todo cuando es algo tan previsible como un saque del portero. Si el central sale, tiene que ser ganador. Sino, que no salga. Es algo que no nos puede volver a suceder. Tenemos que ganar los duelos hombre a hombre, tienes que imponerte. No lo hemos ganado y por eso se pusieron 3-0 sin mucho esfuerzo”.

Aun así, la entidad blanquiverde se ha merecido algo más, sobre todo en la segunda parte, por lo que el jarro de agua fría está ahí. “Desde principio de pretemporada, en la primera charla les dije que lo que ocurre en el campo no se refleja en el marcador y más en Segunda División. Hoy es un claro reflejo. La segunda parte especialmente eres muy dominador pero no metes. Tienes que dominar las áreas porque hay momentos para cada equipo. Ahora lo que tengo que hacer es recuperarles mentalmente. Veníamos de hacer dos buenos partidos y creo que ganamos el partido más igualado que tuvimos que fue el Dépor. Lo de hoy es un varapalo duro”, ha culminado.