El Córdoba CF saca tarde las uñas y cae de manera clara en Huesca

La oportunidad de vencer, convencer y demostrar a toda la competición que no has llegado al fútbol profesional para sufrir durante la presente temporada. Ese era el objetivo de un Córdoba CF que doblegó con autoridad al RC Deportivo de La Coruña en El Arcángel y ahora necesitaba encontrar las sensaciones positivas lejos de El Arcángel, cosa que no había sucedido en las derrotas ante el Mirandés y el Elche. Aun así, la SD Huesca jugó un partido muy diferente a los blanquiverdes y en la primera mitad aprovechó sus arreones para cerrar prácticamente la victoria para sus intereses, dejando tocados a los chicos dirigidos por Iván Ania, sobre todo por su rendimiento como visitantes.

El choque de estilos preveía que iba a ser un encuentro dominado en la posesión por el Córdoba CF y así fue. La SD Huesca introdujo hasta cinco cambios en el once inicial debido a la doble derrota consecutiva, pero no cambió el sistema que le hace ser tan característico. Los de Antonio Hidalgo desplegaron una defensa de tres centrales y dos carrileros, por lo que ya sabían que iban a tener inferioridad numérica en el centro del campo, dejándole a los blanquiverdes el esférico y así crecer con él. Sin embargo, las triangulaciones horizontales y estáticas le dejó al cuadro oscense un uno contra uno en banda que Gerard Valentín aprovechó para desequilibrar a un Calderón que cometió un claro penalti que materializó Óscar Sielva.

En cambio, el tanto inicial de la SD Huesca pareció despertar en cierta manera a un cuadro blanquiverde que tuvo los mejores minutos en la primera mitad, donde Adilson e Isma Ruiz tuvieron en sus botas rápidamente el tanto del empate. Sin embargo, fue un espejismo. En un saque de esquina que ejecutó fatal la SD Huesca, Sielva puso desde la frontal un sencillo pase por alto que la defensa del Córdoba CF no logra despejar ni sacar la línea defensiva a tiempo, dejando a Joaquín totalmente habilitad frente a Carlos Marín y no desaprovechó la oportunidad. Aun así, este fatídico minuto no quedó aquí, ya que, en la jugada inmediatamente posterior, Sergi Enrich mandó a la red el tercero de los oscenses para dejar totalmente noqueados a los de Iván Ania.

Ahí parecía que el Córdoba CF estaba sin oxígeno, con los fantasmas del encuentro ante el Elche en el horizonte. Ya no solo quería competir, sino que la SD Huesca no hiciese más sangre. Aunque, sin embargo, si había alguna posibilidad de puntuar en El Alcoraz todo pasaba por marcar antes del descanso. Es por ello que la última oportunidad de los blanquiverdes estaba ahí, al alcance de la mano y eso hizo que Carracedo pusiese un centro para que Adilson rematase a la red justo antes del paso por vestuarios. Este tanto endulzó algo el paladar de un Iván Ania que mucho tenía que cambiar a su equipo antes de la reanudación.

De hecho, durante la segunda mitad solo hubo un equipo sobre el césped de El Alcoraz. Lógico, por otro lado, porque el Córdoba CF quería y tenía la intención de remontar un partido que se complicó de mala manera en un fatídico minuto del primer periodo. Es por ello que los blanquiverdes avisaron a la SD Huesca desde un primer momento después de una triangulación entre Genaro y un Carlos Isaac que puso un centro fuerte que repelió en la defensa oscense, obligando a Dani Jiménez a sacar una mano prodigiosa para evitar que los visitantes recortasen en el marcador. Aun así, esta oleada ofensiva se mantuvo con el paso de los minutos y Adilson volvió a estar cerca de poner el segundo con un disparo que finalmente se marchó desviado.

Lo que estaba claro es que el Córdoba CF se merecía, como mínimo, un gol más y poner muy nervioso a una SD Huesca que llegaba a este encuentro con muchas urgencias tras las dos derrotas consecutivas. Sin embargo, la entidad blanquiverde se encontró nuevamente con su primer problema: genera, genera y vuelve a generar, pero no está lúcido en los metros finales. Tanto fue así que, por un lado, Álex Sala lo intentó con un duro disparo que volvió a encontrar la intervención magistral de Dani Jiménez, y, por el otro, Oboslkii también lo probó con un chut que tampoco cogió portería.

A pesar de que la dificultad estaba ahí y era aún mayor con el paso de los minutos, los de Iván Ania lograron firmar una meritoria segunda parte que hubiera sido aún mejor -haciendo incluso justicia en el marcador- si el colegiado no hubiera decretado fuera de juego de Genaro cuando el centrocampista logró superar a Dani Jiménez con un disparo soberbio a la escuadra de la meta oscense. En cambio, las facilidades defensivas por parte del Córdoba CF eran más notorias debido a la alta línea que desplegaba tanto Lapeña como José Antonio Martínez y a punto estuvo Gerard Valentín de firmar el cuarto para la SD Huesca, pero Carlos Marín intervino bien abajo.

“El gol te da la vida y el gol te hace creértelo”, decía el comentarista de LaLiga Hypermotion. Eso es lo que le faltó al Córdoba CF y lo que le sobró a una SD Huesca que cerró el partido prácticamente en el descuento con un chut certero de Jordi Martín al que no pudo hacer nada Carlos Marín. Un partido para olvidar por parte de una entidad blanquiverde -además, Martínez vio la cartulina roja directa a falta de un minuto para el final- que volvió a vivir un duelo similar al de Elche, sobre todo por esa primera mitad donde el conjunto oscense hizo todo bien, aprovechando los errores de su rival. Ahora, los de Iván Ania no pueden dudar de su potencial y llegarán este domingo a El Arcángel con la oportunidad de conseguir la segunda victoria de la temporada ante el Racing de Ferrol.