Iván Ania: “Mientras haya puntos, tiene que haber ilusión”

Uno de los partidos más complicados que le queda al Córdoba CF como visitante en lo que resta de temporada, más por lo que supone el rival que por su situación en la tabla clasificatoria. De hecho, la escuadra blanquiverde llegará a Valdebebas inmerso en muchas dudas, sobre todo por lo que supuso empatar en el Estadio Romano José Fouto después de ir venciendo por dos goles al Mérida en el descanso. A pesar de todo esto, el técnico Iván Ania ha explicado en la comparecencia ante los medios de comunicación que “ha sido una semana habitual”. “El primer día con la decepción de no haber sacado los tres puntos y del análisis que hicimos del partido, pero el miércoles ya habitual, con las pilas cargadas y con los sentidos puestos en Madrid”.

Aun así, el preparador ovetense lo tiene claro: “Hay que sacar lecturas positivas”. “Si analizas un poco la jornada, el único que ganó fue el Castellón y el Ceuta que iba sexto. Con respecto al Málaga e Ibiza no fue mala jornada porque la mantuviste o la aumentases, pero con el Castellón no. Lo que tengo claro es que quedan ocho jornadas y todos vana. pinchar. Yo no pensaba que podíamos pinchar en Mérida, más aún al descanso. En la segunda parte nos apretaron muy alto, yendo un poco a la desesperada, pero nos sorprendieron. Después no tuvimos la capacidad de reacción para ganar el partido”.

Sin embargo, Ania no cree que esto sea debido a una falta de concentración, sino que simplemente la AD Mérida sorprendió al Córdoba CF. “No es la primera vez que ocurre porque nos pasó en Linares. Ellos no marcaron y en Mérida sí. Al final del partido pudimos hacer varios goles, pero el otro día no porque cometimos dos errores. Esas situaciones vienen bien para que no vuelvan a suceder”. Ahora la realidad es distinta, y la entidad blanquiverde saltará a Valdebebas conociendo todos los resultados de sus rivales más directos.

En cambio, no será fácil, sobre todo por la calidad y el talento que trae consigo uno de los mejores filiales de España. “Estuvieron sometidos aquí y supieron ganarnos con una transición. No podemos concederles nada, no podemos dejar que hagan su juego. Si cogen confianza, es un equipo que va creciendo con el partido. Es un rival que está ahí clasificatoriamente, peor también hay que analizar el por qué. Es un partido muy difícil, lo era en Córdoba y más en Valdebebas. Tenemos que darle el máximo rigor y tener la máxima concentración. Es un equipo con muchísimos recursos en cuanto a manera de jugar. Es un rival muy complicado, que no está en la situación donde todos pensábamos”.

Por tanto, el Córdoba CF busca un partido en el que sea “dominador” y, además, “no tener pérdidas” porque lo preocupante del Madrid Castilla “es la transición”. “El talento que tiene le hace ser precisos en la velocidad. A veces esto te hace tomar malas decisiones, pero ellos son capaces de filtrar un pase perfecto en el descuento. Sobre todo habrá momentos en el que puedas dominar, y otros que te tengas que juntar. Tener esa variabilidad que te permita sostenerte”. Para ello, la entidad blanquiverde no podrá contar con Antonio Casas. “Hoy ha entrenado normal, pero hemos decidido que no viaje. Le podíamos forzar con un riesgo de poder recaer. Tenemos a Toril que está mejor, tenemos a Kike también que hizo una buena primera parte. Además, están todos disponibles a excepción de Adri Castellano”.

Para finalizar, Iván Ania es optimista con respecto a la posibilidad de conseguir el ascenso directo. “Somos ambiciosos y no solo nosotros. Ibiza y Málaga también. Está más difícil que una semana antes, pues sí. Ahora mismo nos saca cinco puntos, pero antes fuimos capaces de recortar. Todos vamos a fallar y tenemos que intentar fallar lo menos posibles. Ahora se darán resultados que antes no se daban. Si tienes un fallo, no se acaba el mundo. Mientras haya puntos, tiene que haber la ilusión de conseguirlo”, ha culminado.