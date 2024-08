Iván Ania: “Confío a muerte en lo que tengo”

Una de esas semanas en las que el foco no ha estado donde debería por el trabajo que tiene terminar de confeccionar una plantilla que, como mínimo, no sufrirá modificaciones hasta el mes de enero -a no ser que la comisión deportiva decida ir al mercado de jugadores libres-. Y es que el mercado de incorporaciones ha traído consigo un último día con la necesidad imperiosa por parte de Córdoba CF de firmar a un delantero para completar ese trío de arietes, pero, finalmente, la opción de Mourad se cayó a las 23:55 por desavenencias en las cláusulas entre ambos clubes. Es por ello que Iván Ania, en la comparecencia ante los medios de comunicación previa al duelo ante el Elche CF, repasó la actualidad, desmarcándose de esta problemática y centrándose en lo único que importa: el partido de este lunes.

“Tengo que intentar sacar el máximo rendimiento de ellos y los jugadores tienen que sacar su máximo nivel. El tema del mercado estoy al día, pero no sé los detalles de negociaciones. No soy la persona indicada para hablar de ello. Me centro en preparar los partidos, en preparar al equipo lo mejor posible y así sacar el máximo de puntos”, ha explicado un técnico ovetense que sabe que su plantilla podría ser mejor, pero también el resto de las que compiten en Segunda División. “Todos los equipos tenemos virtudes y tenemos defectos. Soy de los que se centran en lo que tiene pero no quiero mirar a lo que no pudo venir porque es perder energías. Todas las plantillas son mejorables, no solo la nuestra. A partir de ahí, tenemos que crecer. Somos nuevos en la competición y eso genera un tiempo de adaptación para tratar de competir de la mejor manera”.

Una vez terminado el tema del mercado, Iván Ania se refirió a su próximo rival, un Elche CF con marca de autor. “Es un equipo de Eder Sarabia, por lo que es un equipo con un juego muy definido, muy parecido a lo que ya pretendía en Andorra. Los laterales muy cerrados, los interiores van consiguiendo subir y a veces la figura del nueve desaparece. Es un estilo muy reconocible. A medida de que pase la competición pues irá creciendo porque es nuevo en el club y tiene que adaptarse. Es un equipo favorito, pero, a pesar de los dos partidos siendo superiores, no han sido capaces de ganar. Es un equipo que va a estar arriba seguro”, añade un entrenador blanquiverde que aún desconoce si el estilo del Elche le vendrá “mejor o peor”, aunque sí reconoce que no hará lo mismo el Mirandés, ya que si el conjunto ilicitano se adelanta “va a querer ser más dominador”. “Me he enfrentado al Andorra de Eder Sarabia, y es el entrenador que más me ha hecho pensar en cómo neutralizarles. Tiene una idea de juego muy atractiva”.

En cuanto a las bajas se refiere, Iván Ania ha confirmado que no viajarán Isma Ruiz y Kuki Zalazar, mientras que Adilson -con una mascara protectora- y Marvel sí que estarán en una convocatoria en la que también se encontrará Jude, aunque este último sigue con su periodo de aclimatación. “Se está ubicando porque acaba de llegar y el idioma es una barrera. Algunos compañeros le hacen de traductor. Yo tengo el inglés básico, pero a la hora de transmitirle algo pues me tienen que ayudar. Yo también le estoy ubicando. Tiene mucha capacidad en el área, buen golpe, frialdad en el área. Creo que es un jugador al que le vamos a poder sacar rendimiento, aunque no sea inmediato porque es un clima distinto, un país distinto. Futbolísticamente, está muy bien, mejora el equipo con su llegada”.

Por otro lado, Iván Ania se ha reivindicado y se ha mostrado “convencido” de la plantilla que ha resultado tras el mercado. “Si no confiase yo, cómo voy a transmitir las ideas o cómo ganar un partido. Todo lo contrario. Confío a muerte en lo que tengo. En la primera jornada fuimos superiores y el otro día con la circunstancia que te hizo el gol, pues el equipo fue capaz de generar hasta el gol”, ha explicado un técnico ovetense que confirma que sabe lo que tiene que mejorar el equipo, sobre todo para no estar tan expuestos a la espalda de los centrales. “Creo que donde más nos costó fue después de nuestro gol que ellos dejaron más gente descolgada. Nosotros tuvimos dos o tres ocasiones para ser el segundo y ahí tuvimos ese error que nos costó la expulsión. El equipo va a ir creciendo conforme pase la competición”.

Por último, la situación de Antonio Casas se agravó el 30 de agosto por una nueva oferta del Río Ave, pero Iván Ania, como era de esperar, ha defendido a su ariete. “Yo he hablado con él y le dije: ”reivindícate“. No salió adelante la posibilidad de salir y ahora tiene que marcar 15 o 20 goles. Después no solo le llamará el Rio Ave. Es un jugador super honrado, super trabajador. Ahora seguramente le va a dar una vuelta de tuerca a la situación y se va a esforzar más todavía. Ahora se va a esforzar más para hacerlo lo mejor posible. Al final pasó ese trámite de marcar el primer gol en una categoría nueva. Hacerlo en la jornada dos también es positivo. Ahora, crecimiento, ambición y trabajo. Va a hacer muchos goles y vamos a estar contentos con él. Él tiene su casa aquí y va a estar a gusto porque vamos a salir beneficiados”, ha culminado.