La irregularidad en la medular del Córdoba CF

El once inicial del Córdoba CF sigue mutando. Germán Crespo aún no ha logrado encontrar su esquema ideal, a la vez que el técnico granadino trata de remontar una mala dinámica que ha llevado a poner su puesto en juego durante los últimos encuentros. Sin embargo, la confianza de la dirección deportiva en Crespo ha sido total y, pese a que los resultados siguen sin llegar, habiendo caído el equipo hasta la sexta posición en la tabla, lejos de los puestos de play off, el técnico del Córdoba seguirá siendo el mismo para el próximo duelo en Linarejos ante el Linares Deportivo.

Una de las posiciones que más ha variado a lo largo de la temporada ha sido la del centro del campo. Con el paso de las jornadas, Germán Crespo ha optado siempre por un esquema de dos centrocampistas, con la única variación del duelo ante la UD Sanse en El Arcángel, donde dos mediapuntas se alinearon a la vez que un único pivote defensivo. Precisamente, el único jugador que ha sido fijo en la práctica totalidad de los duelos ha sido Yussi Diarra. El centrocampista maliense es uno de los jugadores que más minutos acumula en sus piernas, uno de los fijos de Germán Crespo y, además, un seguro en defensa para la medular del Córdoba CF.

Sin embargo, su pareja de baile nunca ha sido constante. Javi Flores ha sido, hasta el momento, el jugador que más veces ha ocupado el doble pivote con Diarra. El capitán cordobés ha sido el cerebro del conjunto blanquiverde en gran cantidad de ocasiones, pero, su edad -37 años-, sumada a la gran exigencia física que exige una categoría como la Primera RFEF, ha acabado jugando en su contra. Así, en los últimos duelos, ha sido Armando Shashoua el encargado de llevar la manija del juego, aunque también es cierto que el jugador inglés, tras llegar en el mercado invernal, no ha gozado de las oportunidades que podría haber cabido esperar después de llegar directamente desde Segunda División.

Además de Flores y Shashoua, dos de los jugadores más creativos del plantel, han sido múltiples futbolistas los que han acompañado a Yussi Diarra en el centro del campo. En su versión más defensiva, Ramón Bueno se alineó con el maliense para dotar al centrocampista africano de más libertad en ataque. De igual manera, Caballero también ha sido uno de los pivotes que ha dotado de más posibilidades de prodigarse en ataque a Diarra, formando una dupla que, aunque a priori podría parecer defensiva, ha llevado al exfutbolista del Athletic de Bilbao a llegar a anotar hasta tres tantos. Pese a ello, en los últimos enfrentamientos, Caballero ha perdido protagonismo, cayendo relegado a un papel más secundario en el once de Germán Crespo.

Por otro lado, el caso de Alex Bernal también es recurrente, aunque el papel de revulsivo del centrocampista durante la primera parte de la temporada hizo que, finalmente, Bernal pusiese rumbo hacia el Eldense. También hay algunos casos más excepcionales, como el mencionado caso del duelo ante la UD Sanse, donde fue Miguel de las Cuevas el que se alineó junto con Diarra, formando una especie de 4-1-4-1 con Kike Márquez como enganche, aunque con ambos mediapuntas alterando sus posiciones para ayudar a Diarra en defensa. No acabó funcionando bien, el Córdoba CF perdió aquel duelo por 0-1 y Crespo no volvió a emplear esa distribución.

Y es que, el caso del enganche en el esquema del Córdoba CF también ha sido variante. De las Cuevas ha sido una de las apuestas más decididas de Germán Crespo, aunque en las últimas jornadas, Kike Márquez ha sido el protagonista de la mediapunta. El antiguo jugador del Albacete acumulaba hasta el momento seis titularidades consecutivas, aunque después de que Crespo lo sustituyese en el enfrentamiento contra el Pontevedra en la primera mitad, todo hace indicar que será de nuevo De las Cuevas el que ocupe la posición de mediapunta en el próximo duelo.

Así pues, son seis las parejas de baile que ha tenido hasta el momento Diarra en el pivote: Javi Flores, Armando Shashoua, Álex Bernal, Ramón Bueno, Caballero y De las Cuevas. Seis acompañantes que, aún así, no han logrado ganarse la titularidad. De igual manera, la posición de enganche aún no cuenta con un titular fijo, variando entre el propio De las Cuevas y Kike Márquez. El Córdoba CF sigue sin funcionar, y Germán Crespo deberá de seguir probando combinaciones en el mando de juego del equipo para intentar volver a dominar los partidos. Podría caber la posibilidad de que el técnico del Córdoba CF optase por alinear tres centrocampistas, pero parece poco probable debido a la inmovilidad en los esquemas de Crespo.