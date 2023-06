El Huesca rescinde al exblanquiverde Juan Villar

Otro miembro de la última plantilla del Córdoba CF que ya está libre. En este caso se trata de Juan Villar, jugador que se encontraba cedido en el cuadro blanquiverde por la SD Huesca, y que desde este mismo miércoles ya no tiene relación contractual con ningún club. En efecto, la propia entidad aragonesa ha confirmado en un comunicado que ha rescindido el contrato que le unía con el delantero, previsto para una temporada más. Sin embargo, el onubense no la cumplirá, después de un curso en el que no ha estado a la altura de las expectativas ni en el cuadro oscense ni en el equipo cordobesista, al que llegó a préstamo durante el pasado mercado invernal.

De hecho, el refuerzo de Villar se obró como una de las incorporaciones de mayor calado de cara a la segunda vuelta del Córdoba CF. Sobre el papel, se trataba de un futbolista con experiencia en Primera y Segunda División, por lo que estaba llamado a dar ese salto de calidad al ataque califa. No obstante, el ariete no se adaptó en ningún momento, lo que le impidió tener la confianza tanto de Germán Crespo como posteriormente de Manuel Mosquera.

Es más, Villar tan solo intervino en ocho encuentros, dos de ellos como titular, en los sumó 273 minutos y anotó un gol. El tanto, eso sí, sirvió para romper una sequía de hasta 400 minutos sin que el Córdoba CF viera puerta. No obstante, el equipo cayó en su enfrentamiento directo ante el Real Madrid Castilla.