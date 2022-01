Gudelj: “Me he sentido muy cómodo en el equipo desde el primer día”

Tras llegar en plena concentración de invierno, y debutar por sorpresa en su primera convocatoria como jugador del Córdoba CF, Dragisa Gudelj ha sido presentado en la sala de prensa de El Arcángel frente a los medios. El exfutbolista del Cádiz B, que firma hasta final de temporada, ha sido presentado por el director deportivo del equipo, Juan Gutiérrez, que ha querido destacar la experiencia que atesora el serbio-neerlandés, habiendo sido "seleccionado por Serbia en categorías inferiores, en la Liga de Holanda y Portugal". Además, la polivalencia de Gudelj y el nivel mostrado por el futbolista hasta este momento fue clave para su contratación, que también refuerza el juego aéreo y el balón parado, "punto débil del Córdoba este año", tal y como ha afirmado Juanito. El central firma hasta final de temporada, con la opción de que el conjunto califal pueda "ver su evolución dentro del equipo para poder ampliar el vínculo".

Ya en palabras del propio Dragisa Gudelj, el jugador ha aclarado que esta temporada solo ha desempeñado la posición de central, ya que es donde más cómodo se siente. "Me siento mejor como central, pero siempre viene bien jugar en otras posición, y me dijo Juanito que como pivote o lateral puedo jugar, aunque de central es como me veo mejor", explicó el serbio-neerlandés. Viene a reforzar una línea con gran competencia, ya que José Alonso, José Cruz, Bernardo y Visus ya disputan por esas dos posiciones en el centro de la zaga. Sin embargo, Gudelj también ha reconocido que se ha sentido "muy cómodo en el equipo desde el primer día. Los compañeros me ayudaron mucho y eso es muy importante". Además, la racha victoriosa del Córdoba hasta el momento facilita su integración, lo que permitió a Germán Crespo alinearle en su primera convocatoria como blanquiverde.

Un debut inesperado pero notable

"Pasó muy rápido", ha recordado el flamante fichaje blanquiverde, ya que apenas un minuto después de comenzar su calentamiento ya estaba sobre el verde de El Arcángel sustituyendo a un lesionado José Alonso. "No estaba pensando en muchas cosas porque estaba concentrado en el partido, y tenía que ayudar al equipo en lo máximo posible", ha explicado. Lo cierto es que su desempeño, pese a llevar apenas cuatro entrenamientos con el resto del equipo, fue notable, y seguro que demostró a Germán Crespo sus capacidades para poder disputar el puesto con el resto de jugadores pese a llevar menos minutos con la plantilla que el resto.

Precisamente, el próximo encuentro del Córdoba será contra el antiguo equipo de Gudelj, el Cádiz B. "Para mí todos los partidos son importantes, aunque este será diferente porque juego contra mis excompañeros", ha reconocido. Además, ha desvelado algunas de las claves del encuentro, poniendo énfasis en el fuerte viento que suele haber en el feudo cadista, aunque eso no quitará que el Córdoba tenga "una gran oportunidad para conseguir otros tres puntos".

Su visita a El Arcángel y su hermano Nemanja, claves para el fichaje

Hay varios factores, según ha explicado el propio jugador, que acabaron decidiendo su fichaje por el Córdoba. "Primeramente, el partido del Córdoba ante el Cádiz B, del que me llevé un buen gusto", ha comenzado explicando, "y después llegó la oportunidad de firmar aquí, de jugar en un club con un gran nombre, y es una gran oportunidad para mí para crecer como jugador". También tuvo mucho peso la opinión de su hermano, Nemanja Gudelj, actual futbolista del Sevilla FC y que vivió en sus carnes el poder de El Arcángel a rebosar. "Me ayuda en todas las decisiones que tomo en mi carrera, y en esta también. Él jugó contra el Córdoba en la Copa del Rey y él me dijo que el estadio y la afición da una buena energía", ha apuntado el pequeño de los Gudelj, que también ha reconocido que Nemanja confiaba en que fuese "un gran paso en mi carrera". "Es un club muy grande y mi padre también jugó contra el Córdoba y recuerda a la afición. El club se nota que es muy positivo y es una de las cosas que más me llamó la atención", ha terminado explicando.

Ya por último, y a modo de curiosidad, Dragisa Gudelj también fue cuestionado por su dorsal, el mítico 8 de Juanín, un número con especial historia en Córdoba. "Es el único que estaba libre", ha reconocido, aunque también ha añadido que es su número de la suerte, aunque nunca juegue con él. "Al final, el número es solo un número, y lo bonito es jugar aquí", ha proclamado, mostrándose particularmente orgulloso de su fichaje. Para el futuro, tan solo su desempeño decidirá si sigue vistiendo la blanquiverde durante muchas más temporadas. Ahora mismo, Dragisa Gudelj está "solo centrado en esta temporada, y en ayudar al equipo en lo máximo posible". Tras sentirse "muy cómodo en estas primeras semanas", la ampliación de su contrato aún queda lejos en el tiempo, aunque si el serbio-neerlandés consigue mantener el nivel mostrado en este primer partido e ir creciendo al son del equipo, todo apunta a que el Córdoba tendrá Dragisa Gudelj para mucho tiempo más.