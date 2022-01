Juanito, satisfecho con el equipo: “Se trata de dar la imagen que estamos dando”

El objetivo del ascenso no está conseguido y el ambiente que desprende el club no es otro que de ilusión y exigencia. El Córdoba finalmente ha acudido al mercado invernal gracias a la oportunidad que ha supuesto Dragisa Gudelj para el primer plantel blanquiverde. Las necesidades defensivas debido a las lesiones puntuales de gran parte de los zagueros ha hecho que el serbio-neerlandés llegue a la capital califal. Tras su presentación, el director deportivo, Juan Gutiérrez Juanito, ha valorado esta incorporación para que el técnico Germán Crespo tenga muchas más opciones a la hora de configurar un once competitivo y, además, adelanta una serie de renovaciones en los que la "edad" ha tenido que ver a la hora de tomar alguna que otra decisión.

Primeramente, Juanito ha aclarado que la incorporación del jugador procedente del Cádiz es "hasta final de temporada" y que no hay ninguna "cláusula" para que pueda ampliar su contrato en función de objetivos. "Pensando en un hipotético ascenso, las fichas no sub23 están muy cotizadas. Si hace lo que tenemos pensado, hablaremos con el representante. Tenemos que pensar en la temporada que viene y tenemos que ir con pies de plomo. Ahora mismo, la plantilla está rindiendo de una manera sobresaliente, pero también tenemos que mirar cómo vamos a llegar al final de temporada. Tenemos un gran equipo y en ese hipotético ascenso pues tenemos que ver", añade un director deportivo que, hilando sobre este tema, ha anunciado que pronto habrá noticias. "Todo el mundo está rindiendo a un gran nivel y hay jugadores que, sobre todo por edad, están rindiendo. En breve podremos anunciar alguna que otra renovación y otra es el caso de José Ruiz porque estamos cerca de firmar una renovación por cómo está rindiendo. Hay jugadores con los que nos estamos sintiendo muy interesados y el tema de la edad influye muchísimo a la hora de las renovaciones".

Por otro lado, Juanito ha recalcado que esta puede ser la última incorporación de esta ventana de fichajes, aunque estarán "preparados" para una posible baja de última hora. "Nosotros siempre dijimos que acudíamos a este mercado invernal sin urgencias de ningún tipo. Con el caso de Gudelj mejora nuestras pretensiones ya que han habido ciertas fases de los partidos donde han faltado un lateral izquierdo. A José Ruiz le costaba jugar a pierna cambiada. Con Dragisa lo tuvimos claro y nos venía bien. Yo veo complicado hacer una incorporación más. No hay intención porque si no sale nadie de la plantilla, no vemos opciones de super poblar ninguna posición. Nos han venido muy buenos jugadores, pero estamos contentos con todo el plantel. El caso de Meléndez hay que valorarlo porque todavía tiene que operarse".

Entretanto y al ser preguntado por aquel famoso tweet donde comparaba el juego blanquiverde con el del Betis, es un tono cómico que se puede permitir en redes sociales. "No estamos dando el mismo nivel fuera de casa, pero es que el juego del Córdoba enamora a todo el que lo ve. Disfrutas de un buen fútbol e incluso con equipos de superior categoría, ya sea en Copa RFEF o Copa del Rey. Eso nos hace sentirnos orgullosos de lo que está haciendo el equipo. No tenemos que desfallecer y hay exigencia total porque todavía no estamos ascendidos. De lo que se trata es de dar la imagen que estamos dando", apunta un director deportivo que analiza la mini pretemporada en el Golfo Pérsico."El stage en Baréin ha sido muy bueno y más aún después del partido ante el Xerez. Había dudas por el desplazamiento, pero los dos partidos que tuvimos nos ha venido bien a todos. La experiencia ha sido fantástica para todos y nosotros pudimos estrechar lazos con la propiedad. Estamos trabajando en el proyecto del año que viene. No nos conformamos con esto", culmina.