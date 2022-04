González Calvo: "Si Gudelj se queda en España, será jugando en el Córdoba CF"

Los actos siguen desarrollándose. El Córdoba CF consiguió hace dos semanas el ascenso a Primera RFEF tras vencer al Mérida en el Estadio Romano José Fouto y las diferentes conmemoraciones no han terminado. La entidad blanquiverde ha visitado la iglesia del Juramento de San Rafael, a la Virgen de los Dolores y ha sido recibido en el Círculo de la Amistad por su promoción a la tercera categoría de este deporte a nivel nacional y no acabarán aquí los diferentes actos instituciones en los cuales el club califal participará en el mes de mayo. Antes de comenzar este recorrido, el presidente Javier González Calvo ha comparecido ante los medios de comunicación y ha hecho un repaso a la actualidad cordobesista, así como se ha referido a las posibles renovaciones y fichajes.

Por un lado, González Calvo ha afirmado que es “la primera vez” que el Córdoba CF, bajo el mando de Infinity, ha visitado el Juramento de San Rafael “para celebrar” y no “pedir por conseguir los objetivos”. “Llevamos varios días de celebración y todavía nos quedan. Queremos que el club esté dentro de la ciudad y más aún en los meses de abril y mayo. Es el equipo de los aficionados y es necesario que lo sientan como suyo. Llevamos varios años con esta pandemia donde ya era hora de que celebrásemos”, añade un presidente que quiere que el sentimiento cordobesista sea aún más fuerte. “Cuando llegamos aquí, nos encontramos un club despegado de todo el mundo. Lo que estamos intentando es que todo el mundo recobre la ilusión y que se hable del Córdoba CF como institución y que forme parte de todos. Al final, este club es de la ciudad y tiene que sentir que es suyo”.

Mientras tanto, las renovaciones y las altas siguen estando a la orden del día a pesar de que, como bien recalca González Calvo, aún están “en temporada, aunque con los objetivos cumplidos”. “Yo sé que nuestro entrenador y nuestros jugadores quieren batir los récords, además de tener respeto al resto de los clubes. Salvo que hayan renovaciones, los anuncios de fichajes se realizarán una vez termine la temporada por respeto a esos jugadores y a los clubes, ya que muchos de ellos pelearán por ascender a Segunda División o por otras cosas. Ojalá se pueda renovar a Puga y Gudelj. Este último cayó de pie en Córdoba y es una persona muy querida entre la afición”, apunta un presidente que detalla la situación del central y vuelve a recalcar el compromiso de otro ídolo por la afición blanquiverde. “Gudelj está muy contento aquí y si se queda en España jugará en el Córdoba CF”. “Antonio Casas también tiene contrato. Casas hará historia en el Córdoba CF y estará aquí hasta cuando él quiera”.

Por su parte, Javier González Calvo ha repasado otros temas de actualidad del Córdoba CF, comenzando por esos actos que se produjeron en la Ciudad Deportiva el pasado fin de semana y que ha obligado a la entidad blanquiverde a sacar un comunicado advirtiendo de que no van a permitir este tipo de comportamientos. “Lo básico que tiene que tener una academia es la educación y si no la transmitimos, pues mal vamos. No es por lo que sucedió el pasado domingo, que también, sino por la reiteración. Lo peor que llevo es que todos crean que son entrenadores. No lo vamos a permitir y a partir de ahora cuando sucedan estas cosas, la Policía actuará”, asevera un presidente que admite que la cesión de El Arcángel está cerca. “Ellos dijeron en junio y nosotros esperando. Lo tienen bastante adelantado y estamos preparados para ese momento. Esto es importante para todos. Al estadio le hace falta modernizarlo y acabarlo para que los cordobeses se sientan orgullosos”, culmina.