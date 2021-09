Germán Crespo: "La confianza es máxima para traernos los tres puntos"

Nueva temporada, nuevas ilusiones. La historia reciente del Córdoba CF deja muy claro el sufrimiento que ha pasado el aficionado medio. La entidad blanquiverde ha pasado de tener una plaza en la máxima división de este deporte a nivel nacional a, siete años después, estar a escasas horas de disputar un nuevo curso regular en la cuarta categoría del fútbol español. Un auténtico desastre deportivo en menos de una década, aunque en el seno del club están confiados de que esta situación se revertirá desde esta misma campaña. Para ello, la dirección deportiva ha confeccionado una plantilla mucho más joven y con una calidad, a priori, elevada para la nueva Segunda RFEF. Sin embargo, esto se debe demostrar en el campo y su técnico, Germán Crespo, se muestra cauto, aunque confiado en la previa de una primera jornada que medirá al cuadro cordobés ante el Xerez Deportivo. "Nosotros tenemos que mirarnos a nosotros mismos y hacer un buen trabajo para llevarnos los tres puntos", añade.

Primeramente, el técnico nazarí ha admitido que se encuentra con muchas ganas viendo que el inicio liguero se acerca y más viendo la última propuesta aceptada por la Junta de Andalucía. "Tiene que existir una pretemporada, pero todo el mundo está deseando que se inicie la competición. El verano es largo, donde no hay competición y hay ganas, sobre todo, después del año pasado, viendo el tema de los aforos", apunta un Germán Crespo que quita importancia a los resultados cosechados en los últimos encuentros de preparación. "Durante la pretemporada, han habido partidos donde las sensaciones han sido buenas, pero en otros no. Es normal en pretemporada, pero tenemos que conseguir una regularidad. Han habido partidos exigentes, pero el equipo llega con las ideas claras y con una intensidad que me demuestra que los jugadores tienen muchas ganas de que llegue el domingo".

Por otro lado, la enfermería poco a poco se empieza a vaciar, aunque siguen existiendo futbolistas que no llegarán a la primera jornada. "Estamos con jugadores entre algodones como José Cruz, aunque las sensaciones que ha tenido en los dos últimos días han sido bastante buenas. Con Samu no podemos contar, además de la baja de Visus por sanción. Los jugadores que tenían molestias van a llegar bien al partido. Willy seguro, mientras que Bernardo tiene una pequeña sobrecarga, pero hoy ha participado con el grupo y va a llegar bien". Mientras tanto, Germán Crespo recalca el buen grupo que ha formado el Xerez Deportivo y con una linea continuista que amenaza al Córdoba CF este domingo. "Vamos a enfrentarnos ante un equipo recién ascendido que ha realizado una buena pretemporada. Tienen claro los conceptos y han mantenido parte del bloque, por lo que su adaptación es mejor. Nosotros tenemos que mirarnos a nosotros mismos y hacer un buen trabajo para llevarnos los tres puntos". Siguiendo esta línea, el técnico nazarí aclara que un rival de estas características favorece a su equipo. "Dentro del mismo partido, van a existir varios partidos diferentes, por lo que será un encuentro atractivo para el aficionado", apunta.

Entretanto, la primera jornada liguera siempre es especial, pero el terreno de juego es la guinda a una temporada que se augura ilusionante, aunque primero reina la calma en el feudo ribereño. "Es un campo con buenas dimensiones, se van a juntar dos de las mejores aficiones del fútbol español y tenemos que ser exigentes, porque empezar con una victoria fuera de casa mejora la confianza. El equipo tiene que dar el nivel que ha dado en ciertos partidos de la pretemporada y la confianza es máxima para traernos los tres puntos de Jerez", explica un entrenador granadino que recalca que su escuadra ha trabajado muy duro para llegar con las mejores condiciones posibles. "En seis semanas que hemos tenido más esta última, hay que trabajar conceptos, automatismos y es difícil cogerlo todo. Cuando tienes también dos partidos por semana, hay que tener una serie de descansos. Aun así, la idea de juego se ha pillado y ahora nos tenemos que adaptar también al rival para jugar de una forma u otra. El equipo sabe cómo jugar en según qué momentos del partido. Por otro lado, hay mucho margen de mejora por el ritmo competitivo". Por último, Crespo ha admitido que tiene un once inicial, a priori, claro para tierras gaditanas, aunque sigue existiendo alguna que otra duda. "Tengo una idea, pero al haber jugadores que están entre algodones pues pueden haber cambios. Vamos a intentar sacar el mejor once", culmina.