Germán Crespo: “Queremos que llegue el ascenso antes o después”

Una nueva muestra de superioridad en El Arcángel. El Córdoba CF está demostrando el gran nivel que tiene a lo largo de esta temporada y, con la última victoria ante el Coria, acumula once triunfos consecutivos en su propio feudo, asentándose como el mejor local de toda España. Aun así y lejos de entrar en excesos de confianza, el cuadro blanquiverde salió nuevamente el tapete califal con la intención de poner aún más tierra de por medio tras el empate del Cacereño ante el Cádiz B y ha doblegado al tercer clasificado del Grupo IV de Segunda RFEF con autoridad y superioridad, mandando así un mensaje claro al resto de sus rivales de la tabla clasificatoria. Una vez conseguidos los tres puntos, Germán Crespo ha pasado por la sala de prensa de El Arcángel y ha recalcado el trabajo que el Coria ha realizado sobre el tapete cordobés.

Primeramente, el técnico nazarí ha alabado la labor que su rival ha ido realizando a lo largo de la presente temporada regular. "Nos venía uno de los mejores rivales fuera de casa. Un equipo que hace las cosas bien y en esa primera parte nos ha faltado madurar las jugadas. Eso ha hecho que hubiese alguna que otra pérdida tonta. En la segunda parte no nos podíamos dejar llevar el resultado porque este equipo compite hasta el último minuto. Hemos jugado un poco con los cambios para no tener más bajas, pero nos ha faltado imponer un ritmo más alto", añade un Crespo que ha opinado sobre la actuación polémica del colegiado madrileño. "La primera tarjeta de Simo a los dos minutos, han habido muchas faltas que no eran, otras faltas que sí y que no lo ha señalado... Es humano y se equivoca, pero los dos equipos hemos estado más pendientes del árbitro que del juego en sí"

Por otro lado, el Córdoba ha doblegado a un equipo que, según las propias palabras de Germán Crespo, es la "revelación" de la campaña regular. "Se le ganó allí 0-3, pero está bien trabajado. Todos los equipos que vienen aquí tienen mucho que ganar y poco que perder, pero eso no quita que su propuesta haya sido buena. Es el segundo mejor equipo como visitante y es el tercer partido que pierde fuera de casa. Hoy hemos estado más acertados en los últimos metros que en los otros partidos", añade un técnico que destaca la calidad ofensiva que tiene el plantel blanquiverde y subraya el trabajo realizado por Javi Flores. "Cuando te juegan los equipos con dos líneas cerca de su propia área, los espacios no existen. Tener calidad en el medio campo y en ese último pase te facilitan que se generen las ocasiones a pesar de que equipos como el Coria hayan realizado un gran trabajo defensivo".

Mientras tanto, la acumulación de tarjetas ha vuelto a ser un hándicap para un Germán Crespo que ha querido reservar a jugadores como José Ruiz, Luismi o Gudelj para no perderlos para próximos partidos, aunque no ha podido hacer lo propio con Simo que no estará presente ante el Don Benito, pero lo principal es asegurar esa primera posición del Grupo IV antes de que termine la temporada regular, asegurando así su presencia en Primera RFEF. "Queremos que llegue el ascenso antes o después. Preferimos antes para trabajar con respecto a la próxima temporada. Habrá partidos en los que no se podrá sumar de tres en tres, pero pelearemos para eso. tenemos los pies en el suelo y no pensamos más allá del siguiente partido", culmina.