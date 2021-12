Germán Crespo: "Sabemos que va a ser un partido complicado"

Penúltimo desplazamiento del año 2021, y rival complicado el que tiene frente a sí el Córdoba. El Ceuta, segundo clasificado, recibe a los blanquiverdes en el Estadio Municipal Alfonso Murube con la intención de recortar puntos con el líder, y así intentar asaltar la cabeza de la tabla en la segunda mitad del curso. Los de Germán Crespo, por su parte, son conscientes de que vencer en este partido supondría viajar a La Palma con más garantías, y afrontar la última vuelta de la temporada con un buen colchón de puntos con respecto al siguiente clasificado. Con este contexto, el técnico nazarí ha comparecido en la rueda de prensa previa al encuentro, y ha comenzado haciendo un pequeño análisis de cómo llega la plantilla al partido. El plantel aterrizará en territorio ceutí "con ganas" pese a que son conscientes de que "va a ser un partido complicado contra un rival directo". Pese a ello, la semana de preparación ha venido bien al equipo, que "se ha podido recuperar sin partido entre semana" y que, salvo los jugadores con molestias, el resto del plantel ha realizado "entrenamientos muy intensos, con velocidad de juego, que es lo que se busca para el domingo". Se ha incidido, sobre todo, en la defensa lateral desde balón parado, ya que los ceutís tienen "muy buenos goleadores", ya sea desde el córner o desde falta. "Atacan de forma diferente a cómo lo están haciendo los equipos anteriormente", ha remarcado Crespo, por lo que, pese a que el equipo está defendiendo "mejor con respecto a los primeros partidos", aún queda margen de mejora.

El apartado de bajas, una semana más, vuelve a ser preocupante. Sumado a las ya conocidas bajas de larga duración de Samu Delgado y Álex Meléndez, Germán Crespo no podrá contar ni con Ekaitz Jiménez ni con Álex Bernal para los dos últimos encuentros del año. Antonio Casas, que no se ha entrenado hoy tras detectar algunos grados de fiebre en las pruebas, será duda hasta última hora, al igual que Simo, con molestias. "Todo dependerá de las sensaciones de los jugadores", ha repetido el granadino, consciente de la dificultad y la importancia del encuentro. Por otro lado, también ha afirmado que, con respecto a los apercibidos, no va a forzar ninguna tarjeta amarilla para limpiar sanciones. "No soy partidario de ir limpiando gente, ya que no creo que tengamos la mala suerte de que cayesen los cuatro -apercibidos- a la vez", ha subrayado. En caso de que ocurriese, el preparador tiraría del filial y de los jugadores disponibles, pero ha repetido que no va a "mirar las posibles sanciones a la hora de hacer una alineación o una convocatoria.

Con respecto al rival, la AD Ceuta, el técnico la ha definido como "un equipo que ha ido de menos a más", ya que, "al tener varias incorporaciones, el equipo empezó perdiendo el primer partido contra el Villanovense". "Es un equipo que trabaja los noventa minutos", ha reconocido, poniendo como ejemplo los partidos frente a Coria y San Roque de Lepe, en los que los ceutís lograron remontar la contienda tras plantarse en los últimos minutos por detrás en el electrónico. "Ya sabemos la filosofía de juego de su míster, -Chus Trujillo, exentrenador del Tamaraceite- que el año pasado ya hizo un gran trabajo con una bonita propuesta. Creo que eso nos va a venir bien, vamos a un campo con buenas dimensiones y césped nuevo, y va a ser un partido bonito porque son dos equipos con buenas dinámicas y estilos de juego", ha subrayado el granadino. El partido, que será "de los más complicados" que tengan los blanquiverdes como visitantes, supondrá el primero de un doble encuentro en la última semana de competición, que le llevará a acabar el año en La Palma frente al Mensajero.

De ganar los dos partidos, el Córdoba se iría a once puntos de diferencia con respecto al resto del equipo. "Está claro que serían muchos puntos de por medio, pero en todos los campos están esperando, hacen ofertas en entradas, y vamos a vivir dos ambientes complicados con campos casi llenos", ha afirmado Crespo, antes de sentenciar reconociendo que "de ganar esas dos finales", encararían "el último partido de la primera vuelta con máximas garantías". La conocida como 'media inglesa' -ganar los partidos como local y empatar los visitantes- será lo que se busque desde el cuerpo técnico, ya que "todo lo que sea sumar fuera de casa es importante, porque en El Arcángel estamos haciendo las cosas bien". "Si sumamos cuatro puntos en estas dos salidas, con el segundo clasificado y con un equipo que está haciendo las cosas bien en su campo, sería encarar los partidos frente a Vélez y Xerez Deportivo de la mejor forma. Hay que ir partido a partido, primero con Ceuta, sabiendo que es imposible que recuperemos a gente como Álex Bernal o Ekaitz Jiménez". Será importante el terreno de juego, parecido al visto en el Anexo al Estadio de Gran Canaria, aunque en esa ocasión el césped "era de caucho y el balón se quedaba pinchado", mientras que en Ceuta será de fibra de coco, por lo que "se jugará con más velocidad".

Por último, también ha habido momento para hablar de los refuerzos, recordando lo dicho en las últimas semanas. "A estas alturas, que venga un jugador a reforzar el equipo, que este compitiendo y haciendo bien las cosas es complicado", ha reconocido, por lo que parece improbable que haya nuevas incorporaciones en este mercado invernal. La única opción sería que "saliese un jugador que quisiese apostar por el Córdoba, pero siempre con miras a un futuro y a jugar en superior categoría". Por ello, desde el club se seguirá mirando a la cantera y al filial para completar la temporada y así intentar luchar por el objetivo de volver a esa Primera RFEF lo antes posible.