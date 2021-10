Germán Crespo: "Los jugadores quieren mantener la dinámica positiva"

Un nuevo reto por delante en un campo muy complicado tanto por circunstancias deportivas como ajenas. El Córdoba, tras vencer al Juventud Torremolinos en la Copa RFEF y al San Fernando en la última jornada disputada de la Segunda RFEF en El Arcángel, viajará hasta La Palma para enfrentarse al Mensajero. Sí, irá hasta la isla canaria donde actualmente el volcán Cumbre Vieja está en una de sus fases más explosivas desde que entró en erupción hace más de 20 días. Sin embargo y a pesar de la dificultad del viaje, la entidad blanquiverde aterrizará el sábado por la tarde en la isla siguiendo las directrices de la Real Federación Española de Fútbol, cogiendo un avión desde Madrid directo al destino. Una serie de problemas que parece no ser la situación adecuada para un cuadro andaluz que irá, aun así, a intentar conseguir tres puntos nuevamente. De hecho, el técnico Germán Crespo, en su paso por sala de prensa, ha admitido que la acumulación de partidos y este desplazamiento hará que el primer equipo tenga cansancio acumulado.

Primeramente, el entrenador blanquiverde valoró el esfuerzo que realizaron sus chicos en tierras malagueñas, aunque ha tenido una consecuencia clara que puede ser determinante para el futuro a corto plazo. "El otro día fue un partido intenso, con un campo muy pesado y eso conlleva un cansancio extra, pero hemos tenido días para recuperar y llegar así en las mejores condiciones posibles. Sabemos que tendremos un viaje largo si finalmente se realiza. Es verdad que el equipo está con un poco más de sobrecarga, pero hemos tenido esos días para recuperar y completar un entrenamiento baja de carga", añade un Germán Crespo que admite que Miguel de las Cuevas, Toni Arranz, Carlos Puga y Ekaitz Jiménez serán bajas obligadas para un encuentro ante el Mensajero en el que deberá hacer malabares para confeccionar un once competitivo. "Lo bueno que tiene el equipo es que tiene jugadores que pueden adaptarse a diferentes posiciones. José Alonso puede jugar en el lateral derecho y aunque solo tengamos a Meléndez en el lateral zurdo, en un momento dado también puede actuar a pierna cambiada José Ruiz. Tenemos que jugar con la polivalencia de los jugadores para tomar decisiones".

Por otro lado, el viaje hasta La Palma sigue estando en duda, aunque Crespo espera que finalmente el encuentro tenga un inicio y un final favorable para los intereses de su plantilla. "Es una incertidumbre. Tenemos que ir día a día y esperemos que podamos viajar, aunque también esperemos que si mañana no podemos viajar, nos lo digan antes de salir de Córdoba y no cuando estemos ya en Madrid. Ya sabemos la situación que hay ahí. Tenemos muchas ganas de que llegue y que se pueda disputar el partido", apunta un entrenador que imagina que toda esta situación "influye" a los jugadores del Mensajero. "Son jugadores de la mayoría de La Palma y algún que otro familiar estará afectado por la situación. Es un equipo que no está sacando los resultados, pero también te digo que el primer partido que perdió fue en la jornada pasada contra el San Roque. Al final va el Córdoba, han hecho día del club y la motivación es especial porque se van a enfrentar a un equipo histórico. Siempre es un encuentro emotivo y se ha notado ante el Juventud de Torremolinos o San Fernando. Va a ser complicado".

Mientras tanto, el entrenador nazarí sabe que el encuentro en el archipiélago canario será totalmente distinto al disputado ante el Juventud de Torremolinos de la Copa RFEF. "Es cierto que es césped artificial, tiene mucho caucho y el bote del balón va a ser un poco irregular, pero el campo del Torremolinos, a pesar de ser césped natural, estaba irregular, había desniveles y estaba pesado. Tanto al inicio como al final pisé el campo y prácticamente te hundías. El Torremolinos tenía una propuesta de juego, pero no lo podían hacer por el campo. Esto va a ser diferente porque ellos no vienen de encadenar buenos resultados. Lo que estamos demostrando es que el equipo se esté amoldando a cualquier césped y a cualquier rival". Por último, Crespo ha insistido en que el cansancio será la tónica general de unos futbolistas que lo darán todo por mantener la racha positiva. "Al final, lo bueno de esta dinámica es que los propios jugadores quieren alargarla por todo. Estamos siendo capaces de remontar y de conseguir los resultados. Eso te da un plus extra a pesar de que haya cansancio de por medio", culmina.