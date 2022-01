Germán Crespo: “Hay que mantener la regularidad y seguir sumando de tres”

Vuelta a la competición real para el Córdoba después de su stage invernal en Baréin. Los blanquiverdes reciben al Xerez Deportivo en El Arcángel con la intención clara de emular los puntos sumados en la primera vuelta y así asegurar un ascenso que, a cada jornada que pasa, parece estar más cerca para el conjunto califal. Con ese pretexto, Germán Crespo compareció en la rueda de prensa previa al encuentro, en la que comenzó analizando el regreso de la expedición a tierras andaluzas. "Hemos vivido una experiencia bonita, conociendo otra cultura y con dos partidos importantes para competir o intentar tener minutos donde otros equipos no han podido", ha comenzado afirmando el entrenador, que ha proseguido reconociendo que la vuelta, con viajes tan largos, saben "lo que conlleva", por lo que la preparación se ha adaptado para ello. "Tuvimos el miércoles, donde el equipo se recuperó un poco, y a partir del jueves hemos estado preparando con la máxima concentración el partido contra el Xerez Deportivo", ha explicado.

Varios son los jugadores que han estado tocados y que, por lo tanto, serán duda hasta última hora. Más allá de los casos de Alex Meléndez, lesionado de larga duración; y José Ruíz y Luismi, sobre los que el club ha asegurado que llegarán a tierras cordobesas el domingo, José Cruz y José Alonso han sido los otros futbolistas que no se han entrenado con normalidad durante la semana. "Cruz no va a a llegar, y Alonso está a expensas de que mañana se reincorpore con el grupo. Las sensaciones que ha tenido hoy en su trabajo individual han sido buenas. Mañana, con más intensidad y desplazamientos en largo veremos, pero casi seguro que podrá llegar", ha adelantado el granadino. También ha analizado la situación de Miguel de las Cuevas y Willy, que han arrastrado molestias durante la concentración en Baréin, pero que cree "que ambos llegarán al 100%". "Salvo las bajas de José Ruiz y Luismi, y José Cruz, los demás están prácticamente todos disponibles", ha resumido.

Pese a que los dos positivos en Covid-19 ya están dando resultados negativos en las pruebas realizadas, no podrán volver hasta el mismo domingo. "El tema de José -Ruiz- ha sido feo, porque solo pudo realizar un entrenamiento. Estar diez días en una habitación sin ventana, aunque sea en un hotel espectacular, no es lo mejor. Sabemos que lo ha pasado mal, aunque ha estado trabajando con material que le llevamos a la habitación", ha afirmado Crespo, que también ha adelantado que "a partir del lunes podrán entrenar con el resto del grupo".

Siguiendo con la plantilla, otros dos nombres propios han salido a la palestra durante estas últimas semanas: Samu Delgado y Dragisa Gudelj. Sobre el primero, Germán Crespo tan solo ha tenido palabras positivas hacia él después de que aceptase renunciar a su ficha para permitir la inscripción del serbio. "En el vestuario es una persona muy cariñosa, que hace grupo y que, a pesar de todas las dificultades, siempre está ahí", ha comenzado explicando. "Lo único que le deseo es mucha suerte, seguro que sale adelante porque se lo merece, y aquí vamos a estar todos para lo que necesite".

Por otro lado, en lo relativo a Gudelj, Crespo ha admitido que, pese a que se dijo que no iba a haber fichajes, ha surgido una oportunidad que se ha aprovechado, sobre todo, porque el jugador ha aceptado firmar solo hasta final de temporada. "Es un jugador que viene de competir, con polivalencia en dos o tres puestos, y con un muy buen golpeo", ha analizado el granadino. Además, la condición de firmar solo por esta temporada le permite al futbolista "ganarse la renovación" para futuras campañas, ya que solo se planteaba un contrato de larga duración para algún jugador que viniese de divisiones superiores. En un principio, desde el club se asegura que no se esperan más fichajes "a no ser que sea algo como lo visto con Gudelj", ya que Germán Crespo no quiere jugadores que vengan de tener pocos minutos. Fruto de este trabajo previo realizado por el serbio, el entrenador blanquiverde lo incluirá en la convocatoria del próximo encuentro frente al Xerez Deportivo.

El Xerez Deportivo, un equipo de pocos goles

Por último, también ha habido tiempo de analizar al rival, un Xerez Deportivo que "por las sensaciones que transmitía en las primeras jornadas", Crespo pensaba que "iba a estar arriba". Además, se están reforzando con fichajes, por lo que eso, sumado a que era un equipo "con margen de mejora", llevará a que en esta segunda vuelta "pueda estar más tranquilo en la clasificación". Desde el punto de vista táctico, es un equipo con pocos goles tanto en ataque como en defensa, salvo en contadas excepciones. Crespo, sin embargo, prefiere centrarse en su propio equipo con el objetivo de "seguir con la misma dinámica. Sería importante seguir sumando de tres en tres en casa para conseguir el objetivo".

Y es que ese ha sido el principal baluarte de los blanquiverdes en esta primera vuelta de competición: la fortaleza en El Arcángel. Como el propio Germán Crespo ha predicho, sumar puntos en la segunda parte de la liga va a ser más complicado "porque todos se van a reforzar y cada vez va a costar más ganar fuera de casa". Por lo tanto, el feudo blanquiverde se torna en trascendental de cara a seguir ocupando esa situación privilegiada que ocupa, en estos momentos, el Córdoba CF. El granadino opta por "mantener la línea", pese a que sabe "que será complicado", ya que, de lograr seguir sumando de tres en tres, el objetivo estará cada vez más cerca. El Arcángel ya se prepara para el inicio de la última batalla, y el Córdoba tratará de seguir venciendo para acercarse cada vez más al objetivo de la Primera RFEF.