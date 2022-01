Dragisa Gudelj, un perfil polivalente y necesario

Un chico nuevo en la oficina. El Córdoba llamó a la calma el pasado mes de diciembre después de que no fuesen pocos los rumores -y casi que certezas- de que algunos futbolistas podían dejar la entidad califal después de una primera parte de la temporada sobresaliente. Sin embargo, la dirección deportiva ha cerrado la puerta, ya que no han habido ofertas en firme para algunos futbolistas. Además, este departamento del club admitió que, a priori y por el momento, no saldría nadie y que habría alguna que otra llegada si el mercado daba esa posibilidad, con vistas siempre a mejorar y a asentar un proyecto a lo largo del curso que viene en Primera RFEF.

Aun así, la ventana invernal dio una posibilidad al conjunto blanquiverde a lo largo del mes de enero. Dragisa Gudelj rescindió su vinculo con el filial del Cádiz y la parcela amarilla no comprendía el motivo de su marcha, ya que el defensor era titular indiscutible para el equipo que está peleando por consolidarse en la zona media del Grupo IV de Segunda RFEF. En cambio, el serbio-neerlandés tuvo que salir de la Tacita de Plata debido a su edad, ya que a sus 24 años era poco probable que pudiese optar a una promoción al primer equipo. Este movimiento fue visto por el Córdoba y pudo aprovechar esta oportunidad, firmando a un jugador polivalente en la línea defensiva y que tiene mucho recorrido tanto en la categoría actual, como en una posible Primera RFEF a lo largo de la próxima campaña.

La experiencia de Gudelj a lo largo de sus 24 años puede ser crucial para el devenir de la zaga del Córdoba. A pesar de haber firmado hasta el final de la presente temporada, el defensor está previsto que sea un arma para el futuro a medio o corto plazo de la entidad blanquiverde, ya que el profesional cuenta con experiencia en las canteras de Nac Breda y Ajax en Países Bajos, mientras que también ha disputado la Liga de Suiza vistiendo la camiseta del Wohlen y el campeonato regular de Portugal defendiendo la elástica del Vitoria de Guimaraes B. Tras este periplo, el futbolista llegó al Cádiz B donde ha estado la última temporada y media, logrando ser una pieza clave para el filial cadista.

Y en la actualidad ha aterrizado en Córdoba con la expectativa de ganarse un sitio en el once titular gracias a su polivalencia. Dragisa Gudelj ha sido incorporado por la dirección deportiva califal merced a su poderío defensivo. Con su fichaje, el técnico Germán Crespo gana posibilidades, ya que el serbio-neerlandés puede desplegar su juego tanto en el eje de la zaga como en el carril zurdo, supliendo así la baja de larga duración de Álex Meléndez. Por ello, el perfil de este futbolista puede ser necesario para la entidad blanquiverde en su objetivo de ascender finalmente a Primera RFEF y consolidarse en la tercera categoría de este deporte a nivel nacional.