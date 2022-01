El Córdoba regresa sin sorpresas

Una vuelta sin mayor complicación, a pesar de las bajas que, a priori, eran reconocibles. El Córdoba ha disfrutado de su estancia en Baréin durante poco más de una semana, donde las comodidades han sido las principales protagonistas, aunque el trabajo, en unas instalaciones que contaban con todo lujo de detalles, tampoco ha faltado. La entidad blanquiverde, además de completar una serie de entrenamientos, disputó dos partidos de preparación ante Khadaliya y Al-Riffa. Unos choques donde las sensaciones fueron muy buenas, aunque, sin embargo, esta expedición ha dejado a cuatro jugadores sin poder retornar a la Ciudad Deportiva cordobesa en la primera sesión de la semana. Luismi Redondo y José Ruiz siguen aislados en el país del Golfo Pérsico, mientras que José Alonso y José Cruz no se han ejercitado junto con el resto de sus compañeros.

En efecto. A pesar de que estas bajas eran esperadas por sendas molestias físicas, Alonso y Cruz no han podido estar en la primera sesión de la semana en tierras califas. Los dos centrales que, a priori, son titulares para el técnico Germán Crespo han sido las principales ausencias de la vuelta al trabajo en la Ciudad Deportiva, aunque no han sido las únicas. Los defensores se unen a Luismi Redondo y José Ruiz que se encuentran aislados en Baréin y tienen prevista su llegada a lo largo de este fin de semana, siempre y cuando ambos jugadores den negativo en su pertinente prueba PCR. Sin embargo, no todo han sido malas noticias, ya que Dragisa Gudelj se ha estrenado junto al resto de sus compañeros y podrá estar disponible para el entrenador nazarí para el partido disputado este domingo ante el Xerez Deportivo.

En lo que al apartado deportivo se refiere, el Córdoba ha retornado a los entrenamientos con una sesión de recuperación y con el objetivo de cosechar sensaciones de cara a iniciar la segunda vuelta del campeonato regular de la mejor manera posible. Para ello, el técnico Germán Crespo ha planificado una sesión donde los jugadores han trabajado el apartado físico bajo las órdenes de Javi Poveda, mientras que no han faltado ejercicios con balón. La posesión, a través de rondos y movimiento, ha sido el principal aspecto a reforzar por parte de unos jugadores blanquiverdes que han terminado el primer entrenamiento de la semana después de una duración de una hora y media, aproximadamente. Una vez que ha finalizado, Dragisa Gudelj se ha quedado unos instantes con el entrenador nazarí para comenzar con las tácticas básicas y que el central se acostumbre lo más rápido posible al estilo de juego califal, estando disponible así para el choque ante el Xerez Deportivo de este mismo fin de semana.