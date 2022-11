Germán Crespo: “Nos han superado en casi todas las facetas”

Dura derrota la sufrida por el Córdoba CF en la primera ronda de la Copa del Rey. La visita al CP Cacereño, rival del Grupo V de Segunda RFEF, se antojaba más sencilla de lo previsto por la única condición de ser un contrincante de inferior categoría para los blanquiverdes. Sin embargo, el equipo extremeño ha sorprendido a los de Germán Crespo, y se ha llevado merecidamente la eliminatoria en un encuentro en el que según el técnico granadino, “hemos tenido a un rival que ha sido superior a nosotros en casi todas las facetas del partido”. Y es que, pese a que el Córdoba se ha “podido meter en el partido con los goles anulados”, estos “no han subido al marcador y sabíamos que con el riesgo que habíamos asumido en la segunda parte de tener los laterales altos, en una contra nos podían matar el partido”.

La Copa no mola

Saber más

Así, el Cacereño ha tenido “ocasiones para irse con un marcador amplio”, y, tal y como ha explicado Crespo, “cuando no igualas la intensidad del rival, cuando no igualas esa agresividad deportiva, te expones a que sean superiores”. El cambio de esquema desde el 4-2-3-1 habitual, a un 5-2-1-2, ha sido otro de los grandes temas de conversación de la rueda de prensa. Crespo ha matizado que ha sido “por darle descanso a Calderón”, ya que “ha jugado todos los minutos”, y con la lesión de Manolillo y de Ekaitz, no había otra alternativa. “Queríamos tener velocidad arriba, porque sabíamos que iban a atacarnos en bloque alto”, pero “no hemos estado cómodos, nos ha costado mucho la salida de balón con tres centrales, y eso nos ha perjudicado mucho”. Además, ha añadido que “hemos trabajado el sistema, pero no lo habíamos utilizado durante toda la temporada”, y que “en la segunda parte hemos cambiado al sistema más habitual, y, aun así, ellos han tenido ocasiones”.

Por otro lado, ha subrayado que el cambio de sistema, además, se ha debido a la falta de extremos como Carracedo, lesionado, o Fuentes, que ha atravesado un proceso febril durante toda la semana. “Sabemos que el sistema que mejor se da, por las características de la plantilla, es cuando tenemos laterales y extremos”, ha reincidido, indicando que lo bueno que tiene el equipo son esos extremos y la llegada por banda“.

Con todo, el técnico del Córdoba CF ha querido quitarle culpa a ese cambio de esquema, y ha atribuido la derrota más “a la falta de contundencia”, enumerando que “en un balón largo nos han cogido la espalda, luego dentro de nuestra área tenemos que ser más contundentes ya que en ese uno contra uno ha llegado el gol, y luego en el penalti lo mismo. Al final, cuando no eres contundente en el juego directo de ellos, te arriesgas a que generen ocasiones y te hagan goles”, y ha reincidido en que cree “que nos ha faltado intensidad. En balones divididos se han llevado muchos duelos, y ahí creo que en este tipo de partidos de Copa, con este ambiente, si te falta eso te expones a que los rivales sean superiores a tí”.

Para finalizar, el preparador del Córdoba CF ha querido mirar hacia el futuro de manera positiva, considerando que, con esta eliminación, van a estar “más frescos en la liga”, y que ahora solo tienen “que pensar en el objetivo principal, que es el ascenso”. “Va a servir para centrarnos, recuperarnos mejor en el parón de navidad porque ahí vamos a tener más días de descanso, y vendrá bien después de los partidos que nos vienen ahora”, ha añadido. Además, la derrota servirá “para aprender de los errores, intentar mejorar y procurar no equivocarnos en la liga”. Una liga que deparará, la próxima semana, un emocionante duelo ante el Linares Deportivo. “Lo bueno que tiene el fútbol es que en una semana te vuelve a dar una oportunidad. Se ha perdido un partido en una competición en la que a todos nos hubiese gustado continuar, y ahora toca centrarse en la liga y estar más juntos”, ha replicado, reconociendo que “hoy, mañana y el lunes estaremos cabreados, serios por la derrota, pero a partir del martes, que va a ser el primer entreno de la semana, nos pondremos a trabajar en liga porque queremos sacar diferencia al segundo. Solo queda pensar en el partido del Linares”.