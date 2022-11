La Copa no mola

La Copa del Rey no es una competición más. El torneo del KO es el evento por excelencia del fútbol modesto, donde cualquier club de toda España se puede enfrentar -y vencer- a los mejores equipos a nivel nacional y, por ello, todos quieren hacer un grandísimo papel para que su afición disfrute de un hito histórico. Las noches de gloria llegaron a El Arcángel, aunque, no conformes con ello, el cuadro dirigido por Germán Crespo se ha desplazado hasta territorio extremeño para intentar acceder a la siguiente ronda de esta competición, pero el CP Cacereño no lo iba a permitir desde el minuto uno.

Un encuentro que no era nada fácil a pesar de ser un equipo de inferior categoría. El CP Cacereño salió al terreno de juego sin ningún tipo de miedo, sabiendo que en su estadio se tenía que hacer fuerte para que el Córdoba CF sufriera. Aun así, el técnico Germán Crespo decidió cambiar de esquema en busca de encontrar una fórmula diferente para cuando su plantel jugase lejos de El Arcángel y pareció funcionar en primera instancia gracias a una buena internada de Adrián Fuentes por banda izquierda cuyo centro remató Sergio Benito libre de marca al segundo palo, aunque el guardameta Iván Moreno muy atento despejó a saque de esquina.

Sin embargo, esa línea de tres centrales no surtió efecto conforme los minutos seguían pasando. El CP Cacereño se encontró mucho más cómodo sobre el Príncipe Felipe y se notó cuanto no había llegado al cuarto de hora disputado. Tanto fue así que un balón a la espada fue recogido por un Iván Fernández que se fue con relativa facilidad de dos defensores blanquiverdes y puso el balón a la mismísima escuadra, donde no pudo hacer nada Felipe Ramos.

Este tanto sentó como un auténtico jarro de agua fría a un Córdoba CF que vio cómo el cuadro extremeño era una auténtica apisonadora sobre su propio césped e incluso gozó de un cabezazo de un Telles que mandó el esférico al travesaño. Esta tendencia fue a menos conforme la primera mitad transcurrió, con una escuadra blanquiverde que estaba sufriendo a nivel defensivo y que en el apartado ofensivo tampoco era capaz de incordiar a la meta cacereña. Aun así, el plantel local tampoco le dio la espalda a un posible segundo gol y finalmente llegó en el tramo final de la primera mitad. José Cruz cometió un claro penalti y Solano fue el encargado de materializarlo justo antes de que el colegiado Vicente Moral decretara el final de los 45 minutos.

Una segunda mitad que comenzó como se esperaba, con el Córdoba CF volcado a la meta cacereña en busca de un gol que le meta en el partido. De hecho, la escuadra dirigida por Germán Crespo impuso una marcha más sobre el césped y fue decidido a por ese tanto que pareció llegar en primera instancia merced a un gol de Diarra tras una jugada con muchos rebotes en el área local, aunque, finalmente, el colegiado decretó un polémico fuera de juego en el que no pocos fueron los jugadores que reclamaron esa controvertida decisión.

Este acercamiento pareció dar alas a un Córdoba CF que lo siguió intentando, pero el CP Cacereño también gozó de sus oportunidades para hacer el tercer y definitivo tanto. De hecho, Telles ya avisó de las intenciones locales mandando un nuevo balón al palo de la portería defendida por Felipe Ramos. Por su parte, el cuadro blanquiverde no se achantó tras esta oportunidad y tanto Puga como Willy, en fuera de juego, estuvieron a punto de recortar la distancia en el electrónico.

Sin embargo, todo quedó en nada. El conjunto cordobés lo intentó con más corazón que cabeza, pero los errores defensivos seguían surgiendo hasta tal punto de que David Grande aprovechó un fallo de Jorge Moreno y dejó al segundo palo para que Garci subiese el tercero en el electrónico y el Príncipe Felipe estallara de júbilo. Con este resultado abultado, el Córdoba CF es eliminado en la primera ronda de la Copa del Rey y con la moral muy tocada para recibir al Linares Deportivo, segundo clasificado del Grupo I, la próxima semana en El Arcángel.