Germán Crespo: “Me gustaría reforzarnos si sale algo interesante”

Terminar el año al frente de la tabla clasificatoria. Este es el objetivo de un Córdoba CF que volverá a El Arcángel este sábado en busca de una victoria que deje atrás la dura derrota frente a la AD Alcorcón. Y es que el vestuario blanquiverde no quiere que este varapalo afecte en demasía y así mantener el liderato antes del parón navideño. Aun así, no será fácil, ya que la entidad califa recibe en el feudo ribereño a un Mérida que llega a territorio cordobés en clara línea ascendente. Por ello, el técnico Germán Crespo, en su comparecencia ante los medios de comunicación, ha explicado que espera un partido “como todos los de casa”.

Una AD Mérida en racha y en busca de venganza

En primera instancia, el entrenador nazarí ha apuntado que el objetivo del club blanquiverde para este encuentro es “salir desde el primer minuto con la intensidad necesaria, saber leer el partido y despedir el año como se merece, con una victoria”. “Tenemos un parón largo y no hay mejor manera de poder disfrutar de esas vacaciones estando líderes y consiguiendo una victoria en casa ante una afición que va a responder una vez más. Nos va a venir un rival con una dinámica muy positiva, que se ha metido en la zona noble de la clasificación, pero nosotros, con nuestras armas, vamos a intentar que los tres puntos se queden aquí”.

Por otro lado, Germán ha repasado la actual enfermería del Córdoba CF y el principal protagonista es un Simo que, a diferencia de lo relatado a lo largo de la semana, podría estar en plenas condiciones para el encuentro de este sábado. “Es verdad que hoy hemos probado con él, faltan 24 horas y es verdad que tiene buenas sensaciones, pero tiene molestias. Vamos a esperar a ver cómo llega mañana antes del partido y a partir de las sensaciones que tenga, lo meteremos en convocatoria. No queremos arriesgar para que vaya la cosa a más. Al ser una contusión del golpe, pues si no tiene esa molestia el riesgo va a ser mínimo”.

Entretanto, el técnico granadino ha quitado importancia a la ausencia de Dragisa Gudelj y ha afirmado que “la pareja de centrales que salga va a ayudar al equipo”, ya que, durante el sábado, llegará un plantel muy complicado. “Es un equipo que juega con un sistema parecido al nuestro. Al tener dos referencias arriba y si juegan como han ido jugando en las ultimas semanas, pues buscaran algo más el juego directo. Ha tenido dos dibujos y a ver qué nos vamos a encontrar. Trataremos de dominar el balón y ser verticales, además de meterle mucha intensidad. Esa intensidad no nos puede llevar a equivocarnos como en el Pontevedra. El partido dura 90 minutos y venimos de una situación donde el esfuerzo físico fue importante. Da alegría ver al equipo entrenar y tenemos plena confianza para el partido de mañana”.

Además, este duelo será el último de un año increíble para el Córdoba CF, aunque este parón “viene bien” para los equipos implicados y, además, el plantel emeritense también tendrá la participación en la Copa del Rey en el horizonte. “El Mérida está centrado en Liga y la Copa es un premio. Estarán centrados en este partido y van a vivir una fiesta de este partido. No creo que estén centrados en la Copa y van a venir aquí motivados por el escenario, más aún por la dinámica que vienen donde tienen mucho que ganar y poco que perder. Son partidos complicados, pero me gusta recibir a un equipo en dinámica positiva porque así tienes los cinco sentidos puestos en el partido”. Por su parte, el conjunto blanquiverde ha entrenado en un estadio ribereño que está en plenas condiciones a pesar de la lluvia que ha caído en la capital califa en los últimos días.

El mercado invernal, una posibilidad para el Córdoba CF

Por otro lado y a pesar de la gran plantilla que cosecha el Córdoba CF, el técnico Germán Crespo no ha cerrado la posibilidad de acudir al mercado invernal, aunque también ha sentenciado que no van “a ir por ir”. “En estas fechas durante el año pasado hablábamos lo mismo y salió la opción de Dragi. Ahora tenemos ese parón para analizar y para ver si se puede mejorar algo. Lo que no queremos es reforzar la plantilla por reforzarla. Tiene que ser un jugador que tenga minutos en su equipo. Mientras esos jugadores que no tienen minutos se adaptan pues se te van dos o tres meses”, ha añadido un entrenador que agradece el trabajo de sus chicos. “Pueden estar mas o menos acertados, pero no puedo cambiar de opinión cuando llevo varias semanas contento con la plantilla. Si es verdad que cuando hemos necesitado jugadores, creíamos que nos podían dar lo que pedíamos, pero también es complicado en jugadores que a lo mejor no tienen la continuidad en el once titular pues que salgan y te lo den todo. Al final sobre todo es la presión por agradar y es dificultad que ellos tienen”.

Siguiendo en esta misma línea, el preparador granadino ha opinado sobre la posibilidad de que rivales directos también se refuercen en este mercado invernal y ha anunciado reuniones entre la cúpula blanquiverde. “Lo de Lucas se habló en pretemporada y no fue. Hasta que no se haga oficial no sabemos, pero para eso está el marcado invernal. Cuando hay equipos que no han empezado como ellos habían pensado, lo van a buscar. Es lo que hay. Nosotros vamos a intentar mirarnos a nosotros y tenemos confianza de que se están haciendo las cosas bien. Los equipos que decidan mejorar su plantilla, no tenemos que darle la importancia”. “Soy más de Reyes Magos, pero la suerte que tenemos es que tendremos dos o tres semanas donde nos reuniremos el cuerpo técnico, Javier González Calvo y la dirección deportiva para ver qué podemos hacer, pero está claro que me gustaría reforzarnos si sale algo interesante”, ha culminado.