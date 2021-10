Germán Crespo: "Esto es fútbol y no nos vamos contentos"

Un punto más, aunque en su mano estaba sumar una nueva victoria. El inicio de temporada por parte del Córdoba estaba siendo espectacular, venciendo en las cuatro primeras jornadas y siendo el líder del Grupo IV de Segunda RFEF. Aun así, esta racha de triunfos debía parar en cualquier momento y ocurrió en territorio canario. Los blanquiverdes empataron su encuentro ante el Tamaraceite merced a un despiste defensivo que fue aprovechado por Carlos Cid en los últimos minutos de la contienda. Aun así, la realidad es que el cuadro califal sigue invicto y ocupará el primer puesto de la tabla clasificatoria. Por su parte, el técnico Germán Crespo, en su paso por la sala de prensa una vez concluyó el choque, admitió que su equipo pudo haber sentenciado el partido a lo largo de la primera mitad y al final lo "acabó pagando".

Primeramente, el entrenador nazarí hizo una valoración del trabajo que sus chicos habían cosechado durante el primer periodo, pero aclaró que perdonar tanto condena a cualquier equipo en este deporte. "Un partido donde los primeros minutos hemos salido muy bien y hemos tenido la suerte de ponernos por delante en el marcador con el penalti. Ahí hemos podido matar el partido o, al menos, haber tenido algo más de diferencia en el electrónico. Con el paso de los minutos y a pesar de haber tenido ocasiones, nos ha faltado esa cabeza fría dentro del área. Además, nosotros sabíamos que el Tamaraceite, a pesar de estar donde está, hacía muy bien las cosas en su casa. Hoy con David González sabíamos que iban a tener mucho protagonismo en la salida del balón, pero, salvo a balón parado que ahí sí que nos han hecho daño por las dimensiones del campo, creo que hemos controlado bien su juego".

Por otro lado, Crespo lamenta el error que cometió un José Cruz que estaba haciendo un partido impecable hasta esa acción. Dicho fallo, finalmente, condenó a unos blanquiverdes que no tuvieron tiempo de reaccionar. "Luego en la segunda parte también ha habido un momento donde podíamos haber matado el partido. Es cierto que su gol ha llegado en la acción que menos pensábamos porque ha sido por un mal control de José Cruz. Después hemos querido ir a por el segundo, pero con la calor y el esfuerzo realizado pues ya nos ha costado un poco", admite un Germán que subraya que su equipo no se conforma con el punto sacado ante el Tamaraceite. "Esto del fútbol ya sabemos cómo es. El que perdona, lo acaba pagando. La semana pasada tuvimos esa suerte porque también perdonamos aquel penalti y alguna acción más, pero sacamos los tres puntos. Hoy teníamos que haber sentenciado. Esto es fútbol y no nos vamos contentos con el resultado", culmina.