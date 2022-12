Germán Crespo: “Esto es fútbol y hay que ir partido a partido”

Un naufragio en El Arcángel para cerrar el año 2022 con un sabor amargo. El Córdoba CF encadena su segunda derrota consecutiva tras caer en el coliseo ribereño frente a la AD Mérida, y ve como sus rivales se le acercan mucho en la tabla. En la rueda de prensa posterior al duelo, Germán Crespo ha afirmado que era una victoria importante ya que “ahora viene un parón de tres semanas y nos hubiese gustado despedirnos como el resto del año de manera brillante”. Ahora, con este tropiezo, “se han ido seis puntos importantes” en una “semana complicada”, en la que el sentimiento es es que se habían hecho “las cosas muy bien y se acercan ahora mucho los rivales en la clasificación”. Por lo tanto, ahora “toca descansar y venir con las pilas cargadas en la vuelta”, ya que “esto es fútbol, y hay que ir partido a partido”.

Analizando el partido en sí, Crespo ha remarcado que “en la primera parte ha faltado tranquilidad”, ya que los blanquiverdes, una vez se han adelantado en el luminoso gracias al gol de Simo, “ha faltado tranquilidad”, además de que no se ha “leído bien el partido” y los jugadores han estado “precipitados”, por lo que la rabia es aún mayor después de que se vaya “un partido que podríamos haber ganado”. “Íbamos 1-0, y siempre nos jugábamos el uno contra uno, parecía que teníamos que remontar una eliminatoria. Nos hemos equivocado mucho, hemos tenido muchas pérdidas y no le hemos dado la intensidad que queríamos”, ha afirmado el míster. Tras ello, el equipo, en los segundos 45 minutos, “sí ha estado”, y “ha generado y desbordado, sobre todo por banda derecha, pero ha faltado ese último pase”, ya que “llegábamos bien a línea de fondo, y ese último pase atrás no termina en finalización”.

Así, dos han sido los condicionantes claves del duelo: la baja por sanción de Gudelj, y la lesión en el minuto diez de Javi Flores. Sobre el primero, el preparador granadino ha reconocido que “es un jugador que, para su puesto y para nuestra forma de jugar con el equipo volcado, tiene ese punta de velocidad que hace que cuando los equipos rivales te pueden pillar la contra, lee bien eso”, además de que “da la casualidad de que cuando no está, no ganamos. Lo habíamos hablado mucho tiempo, es un jugador que está marcando diferencias con nosotros cuando está dentro del terreno de juego”.

Por último, Crespo también ha anunciado que la lesión de Javi Flores ha sido “un pinchazo en la zona, un poco más abajo” de la lesión que ya arrastraba esta semana, después de que “había salido muy bien, con las ganas que sale siempre”, pero parece que “cuanto más ganas tiene un jugador, después pasa lo que pasa”. Por ello, tanto Gudelj como Flores son “jugadores importantes por el puesto que ocupan y por lo que nos han dado en estos partidos de la primera vuelta”, así que habrá que aprovechar el parón y esperar que el alcance de la lesión “no sea importante y lo podamos tener para el próximo partido”.