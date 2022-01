Germán Crespo: “El equipo ha hecho un trabajo muy completo”

Comenzar el año venciendo, y más aún tras acumular dos encuentros sin conocer el triunfo. Este era el objetivo de un Córdoba que volvía a El Arcángel con motivo del primer partido del 2022 ante un Vélez que llegaba al tapete califal en una grandísima dinámica, aunque su bagaje como visitante no era el deseando. Aun así, la entidad blanquiverde dio un nuevo golpe en la mesa para disipar las pocas dudas que pudieron surgir en el tramo final del 2021 para asentarse en el liderato del Grupo IV y terminar la primera vuelta del campeonato regular con unas sensaciones inmejorables. Tras la victoria, el técnico Germán Crespo pasó por la sala de prensa del feudo blanquiverde y alabó el trabajo que realizaron sus chicos en un partido muy duro, sobre todo en la primera mitad. "Nos tenemos que quedar con que se ha vuelto a generar muchas ocasiones", explica.

En primera instancia, el preparador andaluz ha querido recalcar la labor que sus pupilos han cosechado una vez más en El Arcángel, un feudo en donde solo conoce la victoria esta temporada. "Queríamos terminar la primera vuelta con la dinámica que hemos tenido durante toda la competición. El equipo ha hecho un trabajo muy completo. Si Miguel -guardameta del Vélez- no hubiera parado las dos o tres ocasiones que hemos tenido, nos hubiéramos ido por delante en el marcador al descanso. Nos tenemos que quedar con que se ha vuelto a generar muchas ocasiones. Ha sido una primera vuelta muy completa y nos vamos al parón con la sensación al parón con el trabajo hecho", añade un Crespo que apunta que las permutas realizadas en el paso por vestuarios dieron un aire fresco al equipo. "Casi seguro íbamos a hacer cambios al descanso porque teníamos gente en el banquillo y teníamos que aprovechar una ventana en el descanso porque la habíamos gastado con la lesión de José Cruz. Ha salido bastante bien. Hemos hecho dos goles muy pronto y eso ha favorecido el trabajo del equipo en la segunda mitad".

Por otro lado, no todo son buenas noticias en la entidad blanquiverde. José Cruz se retiró lesionado en el inicio de la primera mitad y Germán Crespo afirma que "se ha resentido de la lesión que tuvo en Ceuta". "Ha tenido molestias, pero no sabremos del alcance hasta que se haga las pruebas. Ha estado 10 o +15 minutos que ha seguido corriendo y si fuese sido una rotura grande, no hubiera continuado". Mientras tanto, el técnico nazarí volvió a alabar el trabajo que sus chicos han cuajado en una primera vuelta para enmarcar. "Es una renta importante porque al final todos los equipos compiten y que se han hecho equipos para estar arriba. Sacarle siete puntos al segundo y nueve al tercero es muy importante. Nuestro único objetivo es el primer puesto, pero si nos dicen que al final de la primera vuelta íbamos a sacar siete puntos al segundo... El primer partido de la segunda vuelta lo tenemos que jugar en casa y tenemos que hacer como mínimo el mismo trabajo que hemos hecho en la primera vuelta".

Tras esta victoria, el Córdoba disfrutará de otra semana de descanso debido a que, después de terminar la primera vuelta, la Real Federación Española de Fútbol programó el fin de semana que viene como fecha inicial para que se recuperasen los partidos suspendidos por la Covid-19. Esta problemática no ha atizado al club blanquiverde y se marchará a este parón con buenas sensaciones. "Cuando es semana en semana hay poco tiempo, pero ahora con el parón si hubieras ido con malas sensaciones, era un problema porque se te hacen como dos meses. Ahora se te va a hacer largo porque lo único que quieres es competir ante tu afición, pero se lleva mucho mejor", asevera un Germán Crespo que admite, en la previa del famoso viaje a Baréin, que "algún jugador del filial" viajará con el primer equipo. "Está claro que vamos a disfrutar de un viaje bonito, pero no vamos de vacaciones. Disfrutaremos de visitas, pero tendremos que trabajar. Haremos una mini pretemporada para llegar al partido ante el Xerez de lo mejor posible. Trabajaremos para recuperar a jugadores que estén con molestias y que todo el mundo llegue al 100%", culmina.