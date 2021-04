Germán Crespo toma el mando y David Ortega le releva en el filial

Comienza intensamente la semana en El Arcángel. Ocurre tras la enésima decepción esta temporada, esta vez con derrota en la visita al Cádiz B (2-0) y una merma mayor de las opciones de estar en Primera RFEF. Por mucho que la distancia con la segunda plaza sea de cuatro puntos -más uno por el average con el Sevilla Atlético-, el margen de error es mínimo. Más que nada porque, como es lógico, a menos jornadas, menos posibilidades de sumar. Un hecho éste que provoca la ruptura en el Córdoba en forma de destitución. Desde este lunes, a primera hora, ya es historia Pablo Alfaro, a quien le suple al frente del primer equipo el hasta ahora entrenador del filial, Germán Crespo. Tal decisión genera, por supuesto, una especie de efecto dominó donde una vacante ha de ser cubierta por otro miembro del club sucesivamente. Así, el banquillo del B lo va a ocupar ahora David Ortega, director de cantera.

La agitada mañana de este lunes ha comenzado con lo que puede describirse como la crónica de un cese anunciado. No en vano, Pablo Alfaro ha dejado de ser entrenador del Córdoba después de dos ratificaciones oficiales por parte de la entidad. Para ser más exactos, el consejero delegado del conjunto blanquiverde, Javier González Calvo, aseguró en rueda de prensa que continuaba tras la imposibilidad de optar al play off a Segunda A. Unas semanas después, y esto fue la pasada, el club optó de nuevo por no destituirle -en esta ocasión sin pronunciamiento público, eso sí-. Por si fuera poco, ya con anterioridad, en su atención a los medios de comunicación por otro motivo, el dirigente califal también había abordado el asunto a favor del preparador aragonés. El giro de los acontecimientos ha sido, de esta forma, pausado pero cuestión de tiempo.

El caso es que la entidad blanquiverde ha colocado al frente del primer equipo al hasta ahora entrenador del segundo, Germán Crespo. Y sin lugar a esperas, éste ha tomado el control de la plantilla de cara a las tres jornadas que restan esta campaña. Todo con la idea de que el movimiento sea una catarsis y provoque una reacción contundente para acceder a Primera RFEF. Éste es el objetivo que tiene por delante el granadino tras una labor notable en la dirección del Córdoba B. A la tarea se ha puesto ya, de hecho, en la mañana de este lunes con un primer entrenamiento al frente del cuadro principal del conjunto califal. La sesión se ha desarrollado en El Arcángel, como suele ser habitual en estas situaciones, con caras largas de todos los integrantes del plantel. Por ahora, se desconoce si el planteamiento del club es promocionar al preparador nazarí más allá de los encuentros que faltan -esto es para el próximo curso- o no, pero la esperanza es que la decisión resulte satisfactoria.

Mientras, el banquillo del equipo dependiente, claro está, ha quedado vacío. Quizá no hayan sido muchos los que durante las primeras horas de este lunes, dada la visión de importancia del primer conjunto, se hayan preguntado quién ocupa la vacante. Pues bien, la duda la han resuelto fuentes del Córdoba a CORDÓPOLIS tras plantearla de forma directa. A Germán Crespo le va a sustituir el director de cantera, David Ortega, que es pleno conocedor de la plantilla del B al ser el encargado de confeccionarla el pasado verano. Cabe recordar que el responsable técnico en este plano recaló en la entidad el 2 de enero de 2020, cuando también llegaron el director general deportivo, Miguel Valenzuela, y el director deportivo del primer equipo, Juan Gutiérrez Juanito, de cara a la posterior reestructuración del organigrama.