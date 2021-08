Germán Crespo: "Ahora empieza lo bueno"

Termina la pretemporada, aunque no las carencias. El Córdoba CF ha disputado su noveno y último amistoso de su etapa de preparación y ya encara su debut liguero en la primera edición de la historia de la nueva Segunda RFEF -cuarta categoría del fútbol español-. Aun así y a pesar de que han conseguido cosechar buenas sensaciones durante los primeros partidos, los chicos dirigidos por Germán Crespo han terminado esta parte de la temporada con más carencias que virtudes y eso ha generado dudas en cuanto a su rendimiento se refiere. Aun así, los blanquiverdes han conseguido una nueva victoria en la tanda de penaltis en el Estadio Municipal de Pozoblanco ante un conjunto pedrocheño que le ha puesto las cosas muy difíciles a los visitantes. Entretanto, cinco victorias y cuatro derrotas es el balance de unos califas que, como bien ha explicado su técnico en su paso por sala de prensa, tiene por delante el reto de ascender a Primera RFEF. "Esperemos que las sensaciones que hayamos tenido en los últimos partidos, pues las dejemos atrás y nos quedemos únicamente con las que hemos obtenido contra equipos de superior categoría", añade.

Por su parte, el técnico Germán Crespo ha descrito cómo ha sido el encuentro desde su punto de vista y se muestra insatisfecho con el rendimiento de sus chicos. "Ha sido un partido atascado sobre todo en la primera mitad. Ha costado hacernos con el dominio del balón, había mucha gente joven y quizás nos ha faltado no tener pérdidas en tres cuartos de campo. Veníamos buscando darle minutos a gente que había participado menos y queríamos llegar con todos los jugadores posibles al inicio liguero. Hemos tenido ocasiones claras y no las hemos materializado. Es raro que Luismi tenga dos o tres y que no las meta", explica un nazarí que valora el esfuerzo que ha mostrado el Pozoblanco. "En frente había un rival contundente, que quería ganar el partido y nos lo ha puesto muy difícil. Éste, para nosotros, era el último partido de pretemporada y ahora empieza lo bueno. Esperemos que las sensaciones que hayamos tenido en los últimos partidos pues las dejemos atrás y nos quedemos únicamente con las que hemos obtenido contra equipos de superior categoría".

Aun así, el entrenador granadino le ha quitado importancia al encuentro de hoy y prefiere reservar esfuerzos para el debut liguero. "Si miras al equipo que ha jugado durante la primera parte, había muchos jugadores jóvenes. Queríamos llegar frescos con la gente experimentada. Los partidos de pretemporada están para coger sensaciones y hay que hacer una mezcla con los errores y las virtudes que hemos cosechado durante la pretemporada", asevera un Crespo que recuerda el estado actual de la enfermería. "Teníamos cinco jugadores que no han venido hoy y que pueden ser titulares la próxima semana. Ahora nos tenemos que centrar en recuperar a estos jugadores. Hoy podía haber venido Simo y no lo hemos traído, Willy se ha quedado solo en molestias y Javi también tenía molestias. Jugadores como Valtteri, Julio Iglesias y Álex Marín han tenido los minutos que les ha faltado durante la pretemporada. Está claro que a partir del miércoles hay que trabajar para traernos los puntos de Jerez".

Por otro lado, el Córdoba CF encara ya su semana previa al debut en el curso regular y Germán Crespo prefiere cambiar la mentalidad desde hoy mismo. "En liga lo que nos toca es sumar de tres en tres puntos. Cambia mucho la pretemporada a la competición y creo que el equipo tiene mucho margen de mejora. Quizá por la carga física no ha podido entender todos los conceptos, pero ahora entramos en semana de liga y creo que podemos preparar bien el partido", apunta un entrenador que da por cerrada la ventana de incorporaciones. "En principio tiene que pasar algo muy raro para que cambiemos o firmemos. El mercado siempre está abierto, pero estoy contento con lo que hay. Nos está faltando esos metros finales. Lo mismo que en casa hemos podido generar muy fácil, fuera de casa nos está costando tener esa tranquilidad", culmina.