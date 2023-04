Ekaitz Jiménez entra de lleno en el 'proyecto Mosquera'

Volver a sentirse futbolista. Volver a pisar el césped, con esa hermosa armonía de fondo de miles de gargantas cantando al unísono el himno de tu equipo. El protocolo de salida, el niño que acompaña al jugador, los saludos entre los futbolistas. Esas sensaciones que, cuando estás más de un año apartado de los terrenos de juego a causa de una lesión, se acaban añorando, e incluso olvidando. Algo así debió sentir Ekaitz Jiménez cuando, 393 días después, volvió a disputar un duelo como titular con el Córdoba CF. La 'era Mosquera' para el lateral vasco no ha podido comenzar mejor, ya que devolvió esa confianza del míster con un partido muy completo, desfondado físicamente, y con una asistencia para el único tanto del partido.

“Me he vuelto a sentir futbolista”, reconoció en la rueda de prensa posterior al duelo Ekaitz Jiménez. Tras gozar de apenas 25 minutos repartidos entre dos duelos durante el mes de enero, una lesión muscular le volvió a separar de los terrenos de juego tras superar su lesión de rodilla. No volvió a pisar el césped hasta el duelo del pasado domingo contra el Alcorcón. “Sentía que hasta que no volviese a jugar de inicio, sobre todo aquí en casa, salir con los niños de la mano, escuchar el himno... sentía que hasta que no sintiese eso, no iba a volver a sentirme futbolista”, reconoció el zurdo, que también indicó que a la hora de partido, le fallaron muscularmente las piernas, pero que “no estaba cansado”, solo que su físico, “después de más de un año sin jugar de titular, me ha fallado”, por lo que no le queda otra que “apretar, seguir, para volver a estar a tope el fin de semana que viene”.

En lo referido al duelo, 'Eka' reconoció que no generaron “muchas ocasiones”, pero sí que tuvieron “la del gol”, cuyo centro medido a la cabeza de Willy partió desde sus botas. De igual manera, también destacó “una llegada muy buena en la segunda parte de Willy que no ha llegado por poquito”, mientras que, por parte del Alcorcón, “la del gol no la contaría casi ni como ocasión, porque ha sido un tiro muy lejano, raso, que ha pegado en el pie de un defensor y ha salido rebotada al otro palo”. Por ello, el futbolista blanquiverde subrayó que se queda “con lo que hemos aplicado en el partido de hoy, que ha sido lo que el míster nos ha pedido: ir en bloque ,estar cerca del de al lado, esa intensidad que nos ha transmitido y que nos ha encendido”. Todo ello hace que sepa “que con las semanas, el míster va a conseguir que seamos todavía más grupo y lleguen las victorias”.

Cuestionado también sobre esa falta de ambición del Córdoba CF, por la que parecía que daba por bueno el empate, Ekaitz ha apuntado que “no es conformarnos con el punto”, sino que eran conocedores de que “conforme el partido avanza, y está igualado, sabemos que tenemos en el campo gente que físicamente llega muy bien al final, que te puede decidir el partido, y sobre todo tenemos una plantilla con mucho nivel”, poniendo como ejemplo a dos de los jugadores que partieron desde el banquillo en el día de ayer, Miguel de las Cuevas y Simo. “Entran jugadores que te pueden decidir el partido, y sabemos que llegar a esos minutos con opciones de ganar el partido, no es conservador porque somos muy fuertes”, aseveró.

Por último, abordando la dinámica negativa que aún atraviesa el equipo, Jiménez negó que “el grupo haya dejado de ser grupo”, y apuntó que “estamos en una dinámica mala en cuanto a resultados y de sensaciones entre nosotros, de que no nos encontrábamos individualmente y de que grupalmente no dábamos el nivel”, pero que la llegada de Mosquera ha traído consigo “esa chispa que nos estaba faltando”. Una chispa que el propio lateral ha “notado”, y no “porque me haya puesto el míster y haya jugado”, sino porque ha notado “una chispa diferente” que espera que logre reconducir la dinámica del navío blanquiverde.