El crecimiento sostenido en San Fernando

El camino está todavía por descubrir, el trabajo solo ha comenzado, pero crecer desde las buenas sensaciones es siempre más positivo. Las dudas e incertidumbre que rodeaban al Córdoba CF desde el final de la pasada temporada se mantuvieron a lo largo del mercado veraniego, donde las incorporaciones no terminaban de convencer a una afición hastiada y que empezaba a confirmar las malas sensaciones, teóricamente, en la derrota ante el Ibiza. Aun así, el cuadro dirigido por Iván Ania ya dejó una tónica bastante diferente en el debut liguero y la competitividad parecía llegar al camino indicado.

El San Fernando y la necesidad de sumar en el inicio

De hecho, el pesimismo reinaba en la visita al Enrique Roca, pero el Córdoba CF logró dar un golpe de efecto ante una plantilla que, sobre el papel, era superior a la blanquiverde, con un Real Murcia que estuvo desdibujado ante su afición. Sin embargo, esta victoria que, a pesar de dejar ilusión entre la afición, no significa nada por el momento, ya que, en la actualidad, los chicos dirigidos por Iván Ania deberán viajar hasta territorio gaditano para enfrentarse a un San Fernando con urgencias desde la jornada tres. Por ello, la confianza no debería existir en un club cordobés que sabe del potencial de su rival.

En la comparecencia previa a este duelo, el técnico Iván Ania admitió que no deben “mirar la clasificación” porque el San Fernando llega a este encuentro sin ser “inferior a su rival” en las dos primeras jornadas regulares. “Es un buen equipo que no ha empezado bien pero que no ha sido inferior a ningún equipo y eso nos tiene que poner en alerta”, expuso un preparador ovetense que adelantó que Lluís Tarrés, lógicamente, será el guardameta titular y que Eric es el portero que completase una convocatoria en la que no está Recio por unas molestias en el tendón de Aquiles.

Por su parte y después de un mercado donde logró mantener una base con respecto al año anterior, aunque con varios movimientos de interés, el San Fernando quería comenzar la temporada con una inercia parecida al final de la pasada, donde consiguió perder únicamente cuatro partidos en los últimos dieciséis, logrando la salvación de manera holgada a pesar de una irregularidad final. Sin embargo, este equipo parecía carburar durante la pretemporada, donde consiguió tres victorias frente a Utrera, Coria y Sevilla B, compitió ante Málaga, Betis B y AD Ceuta logrando tres empates, pero cayó ante Granada CF y Marbella. Por ello y aunque no entraba en las quinielas de la zona alta de la clasificación del Grupo II de Primera RFEF, el inicio del San Fernando no ha sido el esperado.

El plantel dirigido por Héctor Berenguel llega después de debutar una vez más en la competición con derrota en el Estadio Iberoamericano ante la AD Ceuta con gol de Álex Meléndez. Asimismo, esta tendencia negativa se vio incrementada después de tampoco puntuar en su visita a Algeciras -con un penalti dudoso, también es cierto-. Ahora, el San Fernando retorna a su feudo -curiosamente tiene un presupuesto tasado en seis millones de euros para mejorar esta instalación- en busca de una victoria que haga dar un paso adelante ante un equipo llamado a pelear, como mínimo, por el play off.