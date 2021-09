El Coria y el pragmatismo por bandera

Duelo inédito por el liderato del Grupo IV de la Segunda RFEF. El Córdoba, en su segunda salida de la temporada, visita Coria, Cáceres, y en concreto el Municipal La Isla, un humilde estadio con capacidad para 3.000 espectadores, de césped natural, pero con unas medidas muy diferentes a las vistas con anterioridad tanto en Chapín como en El Arcángel. El CD Coria, debutante esta temporada en la categoría, está sorprendiendo con sus resultados a propios y extraños. Con seis puntos de seis, los cacereños se encuentran empatados con otros tres equipos -entre los que se encuentra el Córdoba- en la cabeza del Grupo IV de la cuarta categoría nacional.

Pese al inicio fulgurante de los caurienses, la pretemporada fue algo irregular. En los siete partidos disputados, uno de ellos de Copa RFEF, el conjunto dirigido por Rai tan solo pudo sumar dos victorias, ante el Alcorcón juvenil en el primer encuentro por 3-0; y ante la EMD Aceuchal, conjunto del Grupo XIV de Tercera RFEF por 0-1. Los resultados cortos y los empates fueron la tónica dominante durante su periodo preparatorio. Las tablas ante la UP Plasencia -en Copa RFEF, donde acabaron cayendo en penaltis por 5-4- y el Mérida AD se resolvieron sin goles en el marcador, mientras que ante el Salamanca CF UDS acabaron con 1-1 en el electrónico. En cuanto a las derrotas, los pupilos de Rai perdieron ante Unionistas, rival de Primera RFEF, por 2-1, y ante la CDA Navalcarnero por 0-1. Todo hace indicar que, viendo estos marcadores tan ajustados, los blanquiverdes se encontrarán ante un rival férreo en La Isla, donde cada oportunidad será oro para ponerse por delante en el marcador.

Ya hablando sobre la temporada regular, el conjunto extremeño no ha podido empezar de mejor manera su andadura en la Segunda RFEF. Haciéndose valer de un peligroso balón parado, y ensayando la rigidez y el repliegue defensivo, el Coria ha sumado todos los puntos posibles en sus dos encuentros ante Antequera y San Roque de Lepe. Frente a los primeros, los caurienses vencieron por un contundente 2-0, aunque es necesario remarcar que el Antequera jugó durante más de treinta minutos con dos jugadores menos por las expulsiones de Juanjo y de Michael Conejero. En su segundo partido de temporada, los de Cáceres visitaron Lepe, donde vencieron por 1-2 tras dos goles en propia puerta de Joel Rydstrand. Pese a todo, tal y como ha reconocido Germán Crespo en la rueda de prensa previa al encuentro, el Córdoba no se puede relajar, y la visita al Municipal La Isla supondrá un reto al que el conjunto blanquiverde tendrá que adaptarse. Las dimensiones y el terreno de juego no favorecerán al estilo de juego del Córdoba, que además tendrá que prestar especial atención al balón parado de Sergio Gómez y al juego aéreo en general de toda la plantilla cacereña.

En cuanto a la plantilla del Club Deportivo Coria, los caurienses realizaron hasta 13 incorporaciones en este mercado estival. El conjunto entrenado por Rai Rosa renovó prácticamente todas las líneas ante el reto de lograr la permanencia en su primera temporada en la Segunda RFEF. Partirán casi con toda seguridad con un esquema de juego basado en el 4-1-4-1. Habrá que prestar especial atención a su lateral zurdo, Patxi Dávila, que se incorporó este verano al conjunto y que es el máximo -y único- anotador de los cacereños con dos tantos. Un equipo muy trabajado y que tendrá como reto vencer a un Córdoba que llega en racha, y ante el que tratarán de demostrar que su posición actual en la tabla no es fruto de la coincidencia. Partidazo en La Isla para decidir quién seguirá al frente del Grupo IV.