Germán Crespo: "Habrá que darle más importancia al otro fútbol"

El Córdoba sigue con buenas sensaciones. Con pleno de victorias en su haber, el conjunto de Germán Crespo ya encara el segundo desplazamiento de la temporada. El Municipal de La Isla, en Coria, ya espera para la llegada de los blanquiverdes. En la rueda de prensa previa, Germán Crespo se muestra consciente de que "va a ser un partido totalmente diferente a los dos anteriores. Hemos intentado preparar la semana para eso, pero quiero que tengamos claro que la identidad y la filosofía de juego la tenemos que mantener". Las características del campo de La Isla determinarán el tipo de juego, por lo que el Córdoba tendrá que adaptarse "a ese tipo de partidos y saber en qué partidos hay que ponerse el mono de trabajo y hacer un fútbol más directo. Cuando sepamos competir en este tipo de partidos podremos sacar la calidad a relucir", asevera Germán Crespo. También añade que "por las dimensiones no va a ser igual de fácil que habiendo espacio. Tenemos que intentar leer bien el partido, porque no habrá tanto espacio para pensar, por lo que si se puede jugar a dos toques, mejor que a tres o cuatro. Habrá que pensar en décimas de segundo".

En cuanto al rival, Germán Crespo tiene muy claros cuáles son los puntos fuertes de los caurienses. "Vienen de hacer cuatro goles en balón parado, aunque dos fuesen en propia meta. Son muy peligrosos con los centros de un jugador como Sergio Gómez, que tiene una buena zurda". Asimismo, el técnico ha reconocido que durante la semana han intentado "trabajar el no cometer faltas tontas" y el tener claro de cara al partido que "tenemos que mantener la cabeza fría en esas disputas entre nuestros centrales y sus delanteros. Si les damos esas opciones, podemos sufrir porque tienen buen golpeador y buenos rematadores, pero lo hemos trabajado".

El plan del partido parece estar claro: no dejar que el Coria se ponga por delante en el electrónico. Vistos los dos encuentros, donde el rival se ha mostrado férreo en la zona defensiva, será fundamental "intentar mantener la portería a cero y ver cómo se comportan ellos estando por detrás en el marcador, que aún no lo hemos visto". "Está claro que es importante en todos los partidos que no se ponga el rival por delante, pero más en un escenario como este. Si han sacado estos dos partidos es por eso, porque se han puesto por delante en el marcador. Es un equipo muy trabajado", admite Crespo, al tiempo que expone que "es verdad que es el primer encuentro en el que hay que darle más importancia al otro fútbol. Cuanto antes nos adaptemos a ese tipo de partidos, mejor. Tengo plena confianza porque en partidos de pretemporada hemos demostrado ser un equipo con carácter y que no se va a arrugar en ningún campo, por lo que tengo confianza en que vamos a rendir como en otro tipo de partidos".

De cara al once que presentará, el entrenador ha dado algunos detalles de dónde puede ser que intente reforzar al conjunto de cara a las características que se esperan del encuentro ante el Coria. "Ya comenté que adaptaríamos el once al campo y las circunstancias del rival, aunque se están haciendo las cosas bien". Sin embargo, se prevén modificaciones en la zaga, ya que se espera del Coria que sea "un rival con muchísima altura" por lo que "seguro que habrá cambios para intentar igualarlo". La enfermería sigue siendo un lastre importante para los blanquiverdes, que no podrán contar con Alex Meléndez, Samu Delgado, Viedma y Carlos Marín, mientras que Javi Flores y José Cruz serán duda hasta última hora, ambos con molestias en el sóleo. No se arriesgará con ninguno de ellos y dependerá siempre de las sensaciones con las que se encuentren mañana.

Por último, el técnico no ha querido pasar por alto el hecho de estar a un partido de entrar en la historia blanquiverde como el entrenador con mejor inicio al frente del navío blanquiverde, igualando a Pablo Alfaro. "Está claro que es bonito, pero el premio gordo sería debutar con ascenso. Hacer buenos números en un club como el Córdoba te ayuda en todo, sobre todo en tener confianza en lo que se está trabajando", reconoce.