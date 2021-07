El Córdoba arrancará la temporada ante el Xerez DFC en Chapín

Ya tiene opción de trazar su hoja de ruta. Su destino es la tercera categoría del fútbol español. Es el objetivo establecido, y con carácter ineludible, desde hace tiempo. Pero, ¿cuál es el camino? ¿Dónde comienza el trayecto? También lo sabe el Córdoba desde este martes pues la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) publica con prontitud -en cuanto a fecha- los calendarios de Segunda RFEF. Precisamente dentro del Grupo IV de la nueva competición está encuadrado el conjunto blanquiverde, que va a iniciar su singladura en feudo ajeno. Chapín aparece como punto de partida y el Xerez DFC, como primer adversario. Así queda marcado, como el fin de semana del 4 y 5 del mes de septiembre para la disputa de dicho encuentro.

La RFEF ha dado a conocer los calendarios durante la tarde de este martes después de celebrar, sólo unas horas antes, los correspondientes sorteos. Aunque en principio todo hacía indicar que los resultados de los bombos tardarían algunos días en saberse en referencia a la cuarta categoría del fútbol español, el organismo ha optado por no hacerse de rogar. Con la mirada puesta únicamente en el orden competitivo del curso para el Córdoba, el estreno en Segunda RFEF -que ojalá no se hubiera dado- se va a producir curiosamente en un estadio de mucho mayor rango. Y de sobra visitado por el conjunto blanquiverde, si bien en Chapín ya no se mide al histórico Xerez CD sino al mencionado Xerez DFC. Se trata de un rival ascendido de Tercera, tras una magnífica temporada dentro del Grupo X.

Por cierto, el cuadro jerezano dio el salto a Segunda RFEF por la vía directa en la fase de ascenso -segunda del pasado campeonato-. Como nota curiosa, el Córdoba tiene como segundo adversario también a otro equipo gaditano. En concreto es el Cádiz B, que va a ser el primer contendiente de la escuadra dirigida por Germán Crespo en El Arcángel. El filial amarillo visitará el coliseo ribereño el fin de semana del 11 y 12 de septiembre. Posteriormente, los califales acudirán al campo del Coria, otra entidad de Tercera en la 2020-21. A todo esto, por evitar confusiones, se trata del representante de la localidad de Cáceres, no del municipio sevillano -Coria del Río es el conocido por estos lares-. El viaje a Extremadura va a ser el 18 o 19 de septiembre.

A modo de apunte, el primer desplazamiento a Canarias tendrá lugar a comienzos de octubre -el fin de semana del 3 y 4- para visitar a un equipo hasta hace poco inédito en su historial de enfrentamientos. En el feudo del Tamaraceite estrenará el Córdoba su capítulo de viajes insulares. Más allá de estos datos más o menos significativos, el cuadro califal cerrará la temporada también como visitante. Lo hará el 15 de mayo del próximo año, teóricamente con jornada unificada, con otro derbi autonómico ante el Vélez. Será en la última de las 34 fechas que, cabe recordar, dará de sí el campeonato regular. Por otro lado, el cierre de año a nivel competitivo llegará el 18 y 19 de diciembre, cuando el plantel dirigido por Germán Crespo irá a Ceuta. Mientras, los blanquiverdes abrirán 2022, al igual que la segunda vuelta, el 8 o 9 de enero en feudo propio -ante el Vélez, como es lógico-. El calendario completo se encuentra en la web de la RFEF.