El Córdoba CF presentará nuevas camisetas después de Semana Santa

Una problemática que sigue estando presente en el día a día y que conforme las jornadas y las semanas prosiguen su curso se hace más y más grande. El Córdoba CF ha tenido muchos problemas a la hora del stock de las camisetas en los últimos años, incluso con muchos aficionados que no han podido lucir las elásticas de su equipo favorito por no haber unidades. Aun así, era un conflicto que no pasaba a más hasta esta temporada, donde la entidad blanquiverde no ha vestido a su primer plantel hasta pasadas las primeras citas regulares. Es por ello que, después de otro mal gesto por parte de Givova, la institución cordobesa decidió que la escuadra dirigida por Iván Ania vistiera otra marca diferente, cosa que va a seguir sucediendo en las próximas semanas.

El consejero delegado del Córdoba CF, Antonio Fernández Monterrubio, ha comparecido ante los medios de comunicación presentes en las instalaciones de San Rafael Motor para tratar temas de actualidad. Uno de ellos ha sido la marca CCF que vistió la escuadra blanquiverde en el vital encuentro ante el CD Castellón en Castalia y el propio dirigente no ha querido ni siquiera nombrar a la que actualmente viste al club, la italiana Givova. “Hemos hablado con muchas marcas, concretamente con ocho. No voy a mencionar a ninguna ni a la que tenemos porque me niego. Cuando llegue el momento, hablaremos de la marca, haremos una comunicación pública. Ahora está el foco puesto en el San Fernando”.

Sin embargo, Monterrubio no ha podido evitar hablar de la elástica que portaron los blanquiverdes en Castalia, zamarra que hicieron “con mucho cariño e ilusión”, bajo el marco del CCF. Por ello y después de las diferentes discrepancias habidas y por haber con Givova, el consejero delegado ha puesto el punto y final a un tema, aunque también ha anunciado que no serán las últimas. “En las próximas semanas habrá nuevas camisetas que también pondremos en público”.

Asimismo, Cordópolis ha podido confirmar que estas nuevas elásticas no sustituirán a la primera blanquiverde que actualmente viste el primer equipo, aunque sí es posible una cierta modificación a la segunda que se unirá a la permuta que ya vivió en Castalia la tercera. Además, este periódico ha confirmado que habrá una presentación al público en una fecha aún por determinar pero que será justo después de Semana Santa, por lo que los aficionados también podrán adquirirlas en las tiendas oficiales. Aunque aún se desconoce, la marca CCF gana enteros para las mencionadas zamarras.