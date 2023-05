El Córdoba CF y la pérdida de poder: casi 700 minutos sin dominar un marcador

¿Cuál es la razón del descalabro del Córdoba CF? Muchos aficionados se han preguntado durante los últimos meses cuáles han sido los motivos de que su equipo haya mutado de ser el mejor de toda la Primera RFEF, a tener actualmente los peores números de la categoría. Un desvanecimiento pocas veces visto en el fútbol español y que, no cabe duda, implica multitud de causas. Sea como sea, la realidad es que los blanquiverdes han pasado de casi acariciar con las yemas de los dedos el ascenso directo, a prácticamente despedirse antes de tiempo de cualquier opción de play off. Incluso, también peligra el billete para la Copa del Rey de cara a la próxima campaña. Y es que los números de los califas en este 2023 son auténticamente descorazonadores, pues la reacción no llega -y casi ya ni se espera- tras el cambio de entrenador que afrontó la entidad.

Las causas de un Córdoba CF con números de descenso

Más

De este modo, un dato refleja notoriamente la situación de vulnerabilidad total que atraviesa el equipo, que ha pasado de ser el más temido de toda la tercera categoría del fútbol español, a ser uno ante el que todos quieren (y pueden) hacer daño. Según los datos publicados por @canblanquiverde, son casi 700 los minutos que el Córdoba CF acumula sin verse por delante en el marcador. Ya no es solo que no gane, sino que tampoco es capaz de dominar, en parte, algún partido. En concreto, los califas llevan 656 minutos de manera consecutiva con resultado de empate o derrota en sus últimos encuentros, lo que se ha reflejado en una racha de cinco derrotas y dos empates.

Así es, y es que el pasado 19 de marzo, cuando los cordobesistas visitaron el Nuevo Mirador para medirse al Algeciras, fue la última vez que la afición cordobesa pudo ver a su equipo por delante en el luminoso. Eso sí, la ilusión duró muy poco, ya que Diarrá adelantó a los suyos en el minuto 68 de partido, aunque los gaditanos igualaron la contienda solo seis minutos después. Es más, ese breve periodo de tiempo es el único en el que la entidad ha podido dominar un electrónico en los últimos 900 minutos. La anterior a esa cita en el feudo algercireño fue el encuentro ante la Cultural Leonesa (26 de febrero), última victoria del Córdoba CF.

Así las cosas, la debilidad es máxima para un equipo tocado y hundido. Nada menos que Ceuta, Pontevedra, Linares, Alcorcón, Rayo Majadahonda, Deportivo de La Coruña, Racing de Ferrol y Linense han golpeado primero en las fechas más recientes. Una pérdida de poder total.