El Córdoba CF y una mirada ambiciosa al fútbol profesional

Una notable temporada hasta el momento, que puede ser sobresaliente si finalmente Córdoba vuelve al fútbol profesional, aunque para ello habrá que esperar al próximo mes de junio. Y es que el Córdoba CF aseguró la segunda plaza tras el punto conseguido en Ibiza, por lo que en la actualidad el foco está puesto en el play off que le podría devolver a Segunda División. Por ello, el CEO del club blanquiverde, Antonio Fernández Monterrubio, ha puesto énfasis en la posibilidad de que la entidad cordobesa pueda retornar a la categoría de plata, aunque también ha valorado la temporada que están realizando los de Iván Ania.

“Creo que hay que valorar el trabajo que se ha hecho. No ha sido fácil llegar hasta aquí”, ha explicado un Monterrubio que diferencia entre creer que vas a llegar y llegar definitivamente. “Llevamos tiempo sabiendo que vamos a estar en play off. El primer objetivo, como decía antes con los autónomos, era llegar al play off. Ya eso no es suficiente. El primer objetivo no lo conseguimos, que era llegar a la primera posición. Después, clasificarnos para play off. Una vez que hemos estado en play off, asegurar la segunda plaza. Eso ya lo tenemos. Y ahora es cierto que ya llevamos semanas velando armas y preparando el play off. Como sabéis, no tenemos rival todavía y distintas posibilidades. Se está trabajando todo eso y yo, sinceramente, estoy muy satisfecho. Creo que el equipo llega preparado y vamos a lucharlo y a pelearlo, sabiendo que esto es fútbol y que no es fácil”.

Aun así, no son pocas las dudas que puede generar esta promoción, más aún si tenemos en cuenta que, por ejemplo, los abonados tendrán que pasar por taquillas porque este play off no entra en el carné, tal y como se anunció a principio de temporada. Aun así, no será un agravio importante. “Estamos estudiando distintas posibilidades. No queremos salirnos demasiado de la línea. No nos vamos a salir de la línea, diría yo, que venimos trabajando durante toda la temporada. No hay un objetivo. Aquí lo primero es lo deportivo. Lógicamente, con la decisión que tomemos nuestros socios serán beneficiados claramente porque primero está nuestro abonado y después el resto del público”.

Iván Ania y una continuidad esperada si el Córdoba CF no asciende

La incertidumbre llega cuando la posibilidad de que el Córdoba CF no ascienda es real. Es por ello que, al ser preguntado por los medios de comunicación presentes en el acto de firma del convenio entre ATA y entidad blanquiverde, Monterrubio dejó la puerta abierta a la renovación del capitán califal. “La situación con Iván Ania está perfecta, nos va a llevar a cumplir un objetivo y ese objetivo está firmado en un contrato, si por alguna circunstancia eso no ocurriera, pues Iván y yo ya hemos tenido una conversación al respecto, conversación privada, que no vamos a poner en un papel, pero que la hemos mantenido en la buena sintonía que tenemos ambos y en el convencimiento de que sabemos que él está contento y nosotros estamos contentos con él. Él tampoco tiene muchas ganas ni yo de mover este tema, no es el momento, él está tranquilo, nosotros también, entonces, perfecto”, ha explicado un CEO que también ha confirmado las primas por el posible ascenso. “Ellos hacen las cosas fáciles y en el club también se las hacemos fáciles, o sea que fue un acuerdo que está hablado de muchísimo tiempo y firmado desde bastante”.

El estadio, la Ciudad Deportiva y el futuro en el fútbol profesional

Y es que El Arcángel ha sido objeto de voz pública una semana más, después de conocerse que, como era lógico, el Córdoba CF es el único candidato a hacerse con su cesión. Al estar este hecho, el alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha explicado que están en un camino distinto al inicial y que la entidad blanquiverde sea dueña de ese concesionariado en menos de tres meses. Por ello, Monterrubio también ha valorado esta situación. “Nosotros hemos cumplido con el trámite administrativo de concurrencia pública. Hemos presentado nuestra oferta. Entendemos que cumplimos todos los requisitos, pero lógicamente ahora es el Ayuntamiento el que tiene que hacer la adjudicación. Esperamos que sea lo antes posible. Estamos viendo distintas actuaciones en la línea comercial porque hasta ahora la situación surrealista que teníamos desde un punto de vista del estadio no nos permitía hacer esas actuaciones. También intentaremos de una manera rápida acometer algunas urgencias que tenemos en cuanto al mantenimiento de la instalación porque yo creo que todos los que vais a El Arcángel veis el estado en el que están las instalaciones”.

Por otro lado, la Ciudad Deportiva también es protagonista en una lineal del trabajo del Córdoba CF y en la actualidad hay un estudio de “distintas posibilidades” sin “ninguna decisión al respecto”. “Digamos que un poco la hoja de ruta era regularizar la situación de El Arcángel, trabajar en paralelo el proyecto de futuro de El Arcángel porque es obvio que necesita grandes inversiones, no solo lavado de cara o pequeñas obras que se van a acometer rápidamente sobre algunos temas de seguridad que son necesarios. Después trabajar el tema de Ciudad Deportiva para mí es una prioridad. La Ciudad Deportiva tiene desde mi punto de vista una incidencia directa en el resultado deportivo no solo del primer equipo sino de nuestras categorías inferiores, de nuestra academia y creo que ahí también tenemos un largo camino de mejora”.

En cambio, el futuro a corto plazo debería estar ligado al fútbol profesional si así lo consigue la plantilla blanquiverde en el play off. Gracias a esto, el Córdoba CF sigue manteniendo relaciones con LaLiga y la propia institución se ha reunido con hasta 16 clubes de Primera RFEF, todos los que tenían posibilidades de ascender a Segunda División. “El Córdoba CF ya ha trabajado dentro de ese entorno y también dije en alguna ocasión que desde el inicio de temporada en muchas cuestiones estábamos trabajando con el modelo Liga, porque es donde queremos estar, entonces no podemos pretender implantar un modelo LaLiga en 15 días, entonces ya venimos trabajando para llegar ahí, no solo en lo deportivo, sino también en la parte, digamos, administrativa”, ha culminado.