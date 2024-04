El Córdoba CF, el mejor de su historia como visitante

Tras un inicio de temporada malo, llegó una gran recuperación que llevó al Córdoba CF a estar, actualmente, y a falta de cinco jornadas para el final de competición, ya virtualmente clasificado para los play offs de ascenso a Segunda División. Y es que, pese a todo lo que haya podido ocurrir en clave blanquiverde en estas últimas semanas -incluida esa derrota en El Arcángel ante el CD Alcoyano-, lo cierto es que los números que está firmando la escuadra dirigida por Iván Ania son, cuanto menos, sorprendentes. De hecho, alguno de ellos ya rozan lo histórico, como la gran dinámica que suma el equipo blanquiverde como visitante en la actual campaña.

El Córdoba CF es el mejor equipo ya no solo del Grupo II, sino de toda la Primera RFEF. Los de Iván Ania suman un total de 35 puntos en las 17 jornadas que ha jugado hasta el momento como visitante. 10 victorias, 5 empates y tan solo 2 derrotas le acreditan con ese mérito, convirtiéndose así en un gran aspirante al ascenso -ya no directo, puesto que el CD Castellón se ha escapado hasta los 8 puntos de distancia- a través de los play offs de ascenso que ya tiene prácticamente asegurados. De hecho, la última victoria a domicilio de los blanquiverdes no fue sencilla, puesto que las condiciones del terreno de juego del Antonio Solana eran deplorables pero, aún así, los de Iván Ania mantuvieron el tipo y sumaron de tres gracias a las dianas de Albarrán y Kuki Zalazar.

Así, con este triunfo ante el CF Intercity, el Córdoba CF ha logrado igualar su mejor racha histórica de partidos sin perder como visitante. Esta racha se remonta a la temporada 1998-99, bajo la tutela en el banquillo de Pedro Campos primero, y Pepe Escalante Después. Aquella plantilla, con históricos blanquiverdes como Juanito, Clavero, Pedro Aguado, Alfonso Espejo o Juan Carlos Quero, entre otros, acabó con el ascenso a Segunda División en el mítico cartagenazo. Los blanquiverdes sumaron una racha de 13 encuentros como visitante sin perder, desde el 27 de septiembre del 1998 (Betis B 2-0 Córdoba CF) hasta el 24 de abril de 1999 (Sevilla B 3-0 Córdoba CF).

En aquella ocasión, los califas sumaron, a lo largo de esas trece jornadas, un registro de 6 victorias y 7 empates para conseguir un total de 25 puntos como visitante, de los 67 que sumó como total para clasificar como tercero y, finalmente, acabar logrando el ascenso a Segunda División. Ahora, el Córdoba CF de Iván Ania ha logrado emular esa gesta, encadenando, justo 25 años después, un total de 13 visitas consecutivas sin perder. Precisamente, un 24 de abril del 1999 se acabó aquella dinámica, y ahora, 24 de abril de 2024, los blanquiverdes tienen en su mano superarla y entrar así en los registros históricos.

Y es que, ante el CF Intercity, el plantel dirigido por Iván Ania sumó su decimotercera visita sin perder de manera consecutiva. La última derrota del Córdoba CF de la actual temporada lejos de El Arcángel se fecha en el pasado 7 de octubre (Algeciras CF 1-0 Córdoba CF), hace ya más de seis meses. Así, los de Iván Ania han logrado igualar la racha de Pepe Escalante y Pedro Campos, pero mejorando los números obtenidos, puesto que, a lo largo de estos trece partidos, el Córdoba CF suma 8 victorias y 5 empates, otorgándole así un total de 29 puntos en la tabla -por los 25 de la temporada 1998-99- del total de 67 que suma hasta el momento. Sin embargo, esta racha podría aumentar aún más, consagrándose como la mejor de su historia, dentro de dos semanas con la visita de los califas al Recreativo Granada de Germán Crespo, el equipo con menos puntos de Primera RFEF.