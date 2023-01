Al Córdoba CF se le moja la pólvora

Todas las rachas positivas llegan a su fin, y el pequeño bache que está superando en estos momentos el Córdoba CF ha acabado por afectar a la gran capacidad goleadora mostrada por los blanquiverdes hasta el momento. Uno de los principales baluartes de Germán Crespo desde su llegada al club califal ha sido el del fútbol ofensivo. Las cifras goleadoras que han manejado durante estos últimos meses los blanquiverdes han sido punteras en la práctica totalidad del fútbol nacional, llegando a promediar cerca de tres tantos por partido durante gran parte de la temporada pasada y actual. Sin embargo, esa gran contundencia en área contraria parece haber llegado a su fin.

Y es que al Córdoba CF se le ha secado la pólvora. Al menos, de momento. Ya son dos encuentros los que acumulan de forma consecutiva los pupilos de Germán Crespo sin lograr anotar un gol. Algo que no ocurría desde antes de la pandemia, allá por el año 2020. Precisamente, justo antes de que el fútbol en la por entonces conocida como Segunda División B llegase a su fin en la temporada 2019-20, fue la última ocasión en la que el Córdoba no logró anotar en dos encuentros consecutivos. Fueron los duelos ante Algeciras y FC Cartagena, a inicios de marzo, los que llevaron, con sendas derrotas, al conjunto blanquiverde fuera de los puestos de play off y, por lo tanto, sin opción a ascender a Segunda División.

Desde entonces, los blanquiverdes han acumulado más de mil días logrando anotar en la práctica totalidad de encuentros. Nunca, desde entonces, han acumulado dos partidos consecutivos sin anotar un gol al rival. Un registro sorprendente y que habla de lo bien que se han hecho las cosas en estos últimos meses, a pesar de que, durante esos mil días, ocurrió también ese descenso hasta la Segunda RFEF en la temporada de la reorganización del fútbol no profesional. Aún con esa mala temporada computando en estos números, los blanquiverdes habían demostrado una gran capacidad defensiva.

Ahora, con el pequeño bache que atraviesa la escuadra de Germán Crespo, esto llega a su fin. El cero en el casillero anotador en los duelos contra la Real Balompédica Linense y la UD San Sebastián de los Reyes hacen que el ataque del Córdoba CF atraviese una pequeña racha de falta de inspiración y acierto goleador. Además de ello, las bajas de Simo y Carracedo por sanción, unidas a la más reciente lesión de Antonio Casas y a la situación que atraviesa Adrián Fuentes con su posible salida, hacen que toda la ofensiva del conjunto califal deba de comprometerse al cien por cien en busca de encontrar soluciones para volver a ser ese equipo que veía portería con facilidad.

Tan solo hace falta observar los registros goleadores de los atacantes del Córdoba CF para percibirlo. El último tanto de Antonio Casas data del 26 de noviembre, mientras que otros jugadores como Simo anotaron su último gol en el mes de diciembre. Willy y Carracedo han sido los dos puntales ofensivos que han logrado mantener la capacidad de ataque del equipo durante las últimas fechas, y ahora, con la baja del primero, y la sanción del segundo por acumulación de tarjetas, esta capacidad ofensiva se ha visto mermada. Sin embargo, es momento de ponerse el mono de trabajo y volver a encontrar esa contundencia en ataque que tanto ha caracterizado al Córdoba CF de Germán Crespo.