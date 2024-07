El Córdoba CF y una larga lista de laterales derechos

Una de las posiciones que más quebraderos de cabeza le está generando al Córdoba CF no solo por la cantidad de opciones que tiene, que también, sino que quiere un perfil muy específico que logre hacerle la competencia a uno de los laterales derechos más completos de Primera RFEF y que se ha asentado en la titularidad tanto en el Algeciras como en el Córdoba CF con Iván Ania en el banquillo. Y es que la comisión deportiva necesita un defensor que ocupe el carril diestro para la vuelta del club a Segunda División y que Carlos Albarrán no tenga un puesto en el once titular asegurado, por lo que ha comenzado a manejar una serie de nombres.

Por un lado, han existido nombres que más intención del propio club, han sido ofrecimientos de los jugadores como es el caso de, por un lado, Quini que finalmente proseguirá su aventura en Grecia -el Córdoba CF sí que estuvo interesado en sus servicios pero el curso pasado en Primera RFEF- y David Carmona, que incluso estaba dispuesto a jugar a toda costa en El Arcángel, pero finalmente su opción no está en la mesa de una comisión deportiva que ahora baraja el nombre de tres laterales, tal y como han podido confirmar eldiadecórdoba y cordobadeporte en sus diferentes páginas web.

Asimismo, las diferentes vías para el Córdoba CF se han acabado quedando en tres: una es la de Raúl Parra que está más alejado de lo que pueda parecer en la actualidad, pero no por la falta de calidad ni por falta de interés por parte de la comisión deportiva, sino que hay otras dos que sí que convencen más, aunque, de momento, no hay nada cercano. Y es que Hugo Rincón ha despertado el interés de muchos equipos de Segunda División gracias a su gran rendimiento mostrado en las categorías inferiores del Athletic Club, aunque esta operación sería en calidad de cesión.

La opción que más interés está creando en las últimas horas es la que adelantó el periodista Ángel García a través de sus redes sociales. Carlos Isaac tiene la intención de rescindir con el Albacete Balompié y el Córdoba CF quiere entrar en la carrera por hacerse con su fichaje, aunque, de momento, no hay nada hecho ni nada firmado. Por tanto, hay varias posibilidades sobre la mesa para una comisión deportiva blanquiverde que sigue trabajando en buena sintonía, pero, según está lo previsto, esta incorporación o alguna que pudiera surgir no llegaría esta semana.