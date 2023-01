El Córdoba CF y la inestabilidad del mercado invernal: “Los que quieran salir, que se vayan”

Seguramente, el día más extraño en clave cordobesista de los dos últimos años. Al menos en el plano deportivo. Y ya no solo por la derrota, sino que el encuentro de este domingo en El Arcángel ha dejado una sensación de inestabilidad dentro del plantel blanquiverde, reconocida por sus propios protagonistas nada más finalizar el encuentro. Así es, es de sobra conocido que el Córdoba CF va a seguir acudiendo al mercado, y que para ello hay futbolistas que van a tener que abandonar la entidad. A su vez, el buen rendimiento de los últimos tiempos del equipo, como es lógico, no ha pasado desapercibido para otras entidades, un conflicto de intereses general que ha originado una cierta situación convulsa en el plano interno del equipo. Es más, el propio Germán Crespo admitió que “hay jugadores que tienen ofertas importantes de otros clubes”, lo cual es incompatible con su forma de ver a la plantilla, ya que él quiere “gente que quiera estar, que sepa que cuando lo saque, lo van a dar todo en el terreno de juego. No puedo intentar meter a un jugador cuando sé que está pensando en salir”.

Germán Crespo: "Quiero gente que quiera estar en mi equipo"

Igualmente, Willy Ledesma también hizo referencia a esta delicada situación. El ariete extremeño, al ser cuestionado por las palabras del técnico granadino, mostró una opinión similar en sala de prensa, subrayando que “personalmente” quiere que “acabe el mercado lo antes posible, ya que puede ser que haya jugadores que se quieren ir o que tengan ofertas, y puede perjudicar al equipo”. Así es, el delantero cordobesista apuntó que “los que vengan serán bienvenidos y los que se vayan, que sea cuanto antes, y que los que nos quedemos nos centremos en el objetivo que tenemos”.

Palabras claras y un detonante que, a buen seguro, hará que la semana en clave blanquiverde sea realmente movida. Se han señalado nombres directamente, como es el caso de Adrián Fuentes, por lo que se espera que en los próximos días, o incluso horas, sean más los jugadores que salgan, y otros tantos los que lleguen.

Finalmente, en lo que respecta al partido en sí, Willy detalló que “once contra once, el partido estaba controlado y tuvimos varias ocasiones para adelantarnos”, pero “cuando nos quedamos con uno menos, el partido cambia, pero, aún así, en la segunda parte creo que hemos tenido nuestras opciones, mucho más que ellos. Ellos han llegado la que han metido el gol, pero esto es el fútbol, ellos han sido capaces de materializar la que han tenido y nosotros no”.