Germán Crespo: “Quiero gente que quiera estar en mi equipo”

Un revés inesperado y una dura derrota para el Córdoba CF para cerrar la primera vuelta de competición. Tras jugar durante más de una hora con un jugador menos, el conjunto blanquiverde ha acabado sucumbiendo en los últimos minutos ante una Real Balompédica Linense que supo aprovechar su única ocasión en la segunda mitad para colocarse por delante en el marcador y convertirse así, finalmente, en el segundo equipo que logra vencer en El Arcángel tras la UD Sanse. El tanto de Toni García en el 91 de juego acabó por derrotar a un Córdoba que lo intentó de todas las maneras, pero que no tuvo su día de cara a puerta y no logró materializar las claras ocasiones que tuvo a su favor.

Duro golpe en El Arcángel

En la rueda de prensa posterior al encuentro, Germán Crespo ha confesado que su equipo no ha salido bien al encuentro, ya que en los primeros minutos, su plantilla ha tenido “un ritmo lento de balón y prácticamente no hemos generado nada”. Sin embargo, a partir del minuto veinte, su equipo cree que sí ha dado “un paso adelante”, ya que ha “dado más criterio al balón, y así ha n llegado tanto la jugada de De las Cuevas, que le saca una buena mano al portero, y la de Carracedo, que manda por encima de la portería”. La expulsión, para el granadino, cambió el encuentro, y “una vez más nos pone con un jugador menos, una expulsión que para mí es injusta, ya que ha habido un forcejeo y finalmente nos ha impedido jugar once contra once”. Con todo, está contento de su equipo ya que “a pesar de tener un jugador menos, ha ido a por el partido y ha generado”, pero si “no se finalizan esas opciones, te expones a lo que ha pasado”.

Por otro lado, también ha abordado el debut de su más reciente incorporación, Antonio Caballero. Sobre el centrocampista, Crespo ha evaluado como “muy bien” su actuación, destacando que ha “dado equilibrio”, ya que “el peligro de la Balona iba a ser las contras, la velocidad en sus jugadores tanto en banda como entre líneas”, y, en ese sentido, Caballero “ha dado estabilidad, esas vigilancias que pedíamos, y defensivamente ha estado bien”. Además de ello, también ha valorado que “con balón ha hecho lo que tenía que hacer, no ha tenido perdidas”, y ha destacado que “para ser su primer partido, que siempre es difícil, ha demostrado ser el jugador que buscábamos y que hemos firmando”, antes de finalizar añadiendo que “sabemos que va a dar mucho al equipo”.

Finalizando la rueda de prensa, ha estallado la bomba en el apartado de salidas. Cuestionado sobre las bajas de Carracedo y Simo Bouzaidi para el próximo duelo, Germán Crespo ha recordado que tanto él como la dirección deportiva está “abierta” a nuevas incorporaciones, poniendo como ejemplo la salida de Bernal y la rápida respuesta con el fichaje de Caballero. “La dirección deportiva está continuamente trabajando en posibles salidas y entradas, y eso es lo que creo que nos está afectando un poco”, ha puntualizado, añadiendo que “hay jugadores que tienen pensamiento de salir y, a lo mejor, no tienen los cinco sentidos puestos en el club, y por eso no están jugando, y eso nos está pasando factura”, ya que “son jugadores que no puedes contar con ellos”.

Y es el técnico granadino ha desvelado que “hay jugadores que tienen ofertas importantes de otros clubes”, lo cual es incompatible con su forma de ver a la plantilla, ya que él quiere “gente que quiera estar, que sepa que cuando lo saque, lo van a dar todo en el terreno de juego. No puedo intentar meter a un jugador cuando sé que está pensando en salir”, ya que “te crea esas dudas de si lo va a dar todo. Lo mismo no quiere meter la pierna como debería por miedo a perder esa oferta”. Así, el nombre de Adrián Fuentes ha salido a relucir, siendo confirmado posteriormente por Germán Crespo, que ha apuntado que “es un jugador que ha tenido minutos y sus oportunidades”, pero que “si un día o dos antes llega una oferta, al final te crea esa duda”. “Un jugador que tiene una oferta importante para salir... ¿cómo lo metes a jugárselo todo?. El club lo tiene claro”, ha subrayado, antes de finalizar recordando que el caso de Álex Bernal era diferente porque “tenía pocos minutos y hemos creído conveniente su salida”, pero “a lo mejor otros jugadores no pueden tener esa salida”.