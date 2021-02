Continúa el trabajo con la mirada puesta en el Murcia

Volver a la competición con las mejores sensaciones posibles. Debido a la Covid-19, la Real Federación Española de Fútbol decidió cambiar el formato de las categorías más modestas del fútbol español y creó unas jornadas donde la competición regular descansaba, con el fin de que los clubes recuperaran los partidos aplazados a causa de la pandemia. Por ello y tras vencer al Linares Deportivo durante el pasado fin de semana en El Arcángel (2-1), el Córdoba no retornará al campeonato liguero hasta la próxima semana. Gracias a esto, los pupilos de Pablo Alfaro pueden preparar con más ambición el siguiente encuentro ante el Real Murcia, rival directo para pelear por ascender a Segunda División, y hoy han completado una nueva sesión en la Ciudad Deportiva. El técnico maño ha podido contar con todos sus efectivos sobre el verde, a excepción de un Julio Iglesias que ha estado con el resto de sus compañeros durante el calentamiento, pero que después se ha ejercitado al margen para seguir con su particular recuperación.

Una jornada más de preparación donde la pelota ha sido nuevamente la protagonista. En el principio de la sesión, los blanquiverdes han realizado un calentamiento que iba de menos a más en cuanto a intensidad. Después de concluir dichos ejercicios, el cuadro califal ha encadenado varios ejercicios de pases para estar a tono físicamente, mientras que los guardametas han estado ejercitándose bajo la atenta mirada de Sebas Moyano, preparador de porteros. Conforme el entrenamiento iba pasando, Pablo Alfaro ha decidido que lo óptimo era realizar un torneo para que sus jugadores sigan activados en el resto de la sesión. Por tanto, la mitad del campo de la Ciudad Deportiva ha estado dividido en tres y los futbolistas han sido los protagonistas de una especie de campeonato que ha terminado con la victoria del equipo encabezado por Moussa Sidibé, Miguel de las Cuevas, Xavi Molina y Edu Frías.

Por otro lado, la semana de trabajo no ha terminado con la sesión de este mismo jueves. Y es que el Córdoba sigue preparando su próximo encuentro ante el Real Murcia y le ha propuesto al filial la disputa de un amistoso sobre el verde de El Arcángel durante la jornada de mañana. Aunque aún no se ha anunciado de manera oficial por parte del club, el plantel comandado por Pablo Alfaro tendrá una nueva oportunidad ante el segundo equipo blanquiverde con el fin de no perder el ritmo competitivo que se ha logrado tras la victoria del pasado fin de semana frente al Linares Deportivo (2-1). Aun así, el equipo no se desconectará del todo y estará muy atento a lo que pase en el partido que enfrenta al Betis Deportivo y al Yeclano Deportivo, disputado el próximo sábado en la Ciudad Deportiva Luis del Sol.