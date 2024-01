El Córdoba CF confirma la baja de Gudelj hasta final de temporada

Un secreto a voces que finalmente ha sido confirmado por la institución blanquiverde dos semanas después de comenzar un año que podía significar la redención para un futbolista que era el líder de una plantilla que aspira a ascender al fútbol profesional. Dragisa Gudelj sufrió la conocida como muerte súbita durante el principio de 2023 que le obligó a pasar por quirófano para adquirir un Desfibrilador Automático Implantado (DAI), con la ilusión y el objetivo de volver al fútbol. Un retorno que tuvo lugar meses después, con el inicio de la nueva temporada, erigiéndose como uno de los capitanes y encabezando un plantel con la meta de subir a Segunda División.

Sin embargo, toda esa garra y trabajo desaparecieron de golpe en el encuentro ante el Melilla, después de 15 partidos donde Dragi había conseguido que su crecimiento llegara a consolidarse como uno de los mejores centrales de la categoría. En cambio, un nuevo desvanecimiento ante el conjunto melillense hizo que las alarmas saltaran como en antaño y esta vez ha priorizado su salud y bienestar hasta, al menos, la próxima campaña regular. Y es que, tal y como ha informado el Córdoba CF, el defensor serbio-neerlandés proseguirá su baja médica durante el presente curso.

Hasta este momento y tal y como recoge Canal Blanquiverde, Dragisa Gudelj había disputado 15 encuentros con la blanquiverde en su segunda etapa en Primera RFEF, lo que asciende a 1.292 minutos. Aun así, el defensor ex del Cádiz se había convertido en un referente dentro de la escuadra, portando el brazalete de capitán en más de una ocasión y dejando un hueco difícil de cubrir. De hecho, el Córdoba CF irá al mercado invernal en busca de sustituir la ficha no sub 23 que deja libre el serbio-neerlandés y el primer objetivo es firmar a un central, aunque esto puede cambiar en cuestión dicte la ventana de incorporaciones.