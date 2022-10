El Córdoba CF cancela su autobús a Ferrol al no alcanzar el mínimo de solicitudes

Finalmente no habrá caravana cordobesista para el siguiente partido, o al menos no tan mayoritaria como se pretendía. El Córdoba CF informó el pasado lunes que iba a fletar un autobús para los aficionados que se quisieran desplazar el sábado al estadio de A Malata para ver el enfrentamiento ante el Racing de Ferrol, un duelo en la cumbre entre el primer y el segundo clasificado del Grupo I de la Primera RFEF. Eso sí, la entidad subrayó en su comunicado que para que el mismo saliera adelante debía alcanzarse un mínimo de 40 personas al cierre de taquillas el miércoles. De este modo, hace escasos minutos, el club ha confirmado que no se ha logrado dicha cifra. Y es que la enorme distancia que separan a ambas ciudades ha sido un hándicap muy complicado de solventar para los aficionados, teniendo en cuenta que el viaje consta de casi 1.000 kilómetros.

Igualmente, cabe puntualizar que el coste del mismo era de 70 euros para abonados (viaje y entrada), sufragando desde el Córdoba CF una parte del desplazamiento, mientras que para los no abonados el precio era de 78 euros.

Sea como sea, no cabe duda que el conjunto blanquiverde contará con seguidores en el feudo ferrolano, ya sean cordobesistas que decidan viajar desde la ciudad por su cuenta hacia la provincia gallega, así como aficionados que se encuentran residiendo fuera de Córdoba. Para ello, la entidad recuerda que todos aquellos interesados pueden comprar sus entradas para el encuentro en el siguiente enlace. El precio es 15 euros y los sectores destinados a la afición blanquiverde son K, 10, 11 y 9.