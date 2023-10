El Córdoba CF y un camino de altibajos: o todo o nada

El camino del Córdoba CF en su segundo curso en Primera RFEF se está marcando por la irregularidad. Los cordobesistas no encuentran un ritmo competitivo constante, lo que le ha hecho ya dejarse hasta 12 puntos en los ocho primeros encuentros, aunque al mismo tiempo ha evidenciado -por tramos- una solidez que le puede catapultar a la zona noble de la clasificación. Un equipo de dos caras, capaz de sumar tres derrotas en los cuatro primeros compromisos ligueros, así como firmar esa misma racha pero a la inversa en los cuatro más recientes. La cara y la cruz constante, un rendimiento realmente significativo dentro del Grupo II de la categoría de bronce nacional. Y es que el de Iván Ania es el equipo que más contrastes ha ofrecido a lo largo del mes y medio que va de curso.

Actualmente, la escuadra califa se sitúa en octava posición con 12 puntos, a dos del play off, aunque a solo cinco del descenso, lo cual ya remarca la enorme igualdad que hay dentro de la competición. Los blanquiverdes acumulan un botín obtenido tan preciado como el que han perdido a lo largo de los partidos disputados. Así es, ya que los califas han sumado exactamente la mitad de los puntos en juego. Una estadística realmente singular y pocas veces vista a estas alturas de competición. Es más, el Córdoba es un verdadero pasajero extraño dentro de su grupo.

Con un balance de cuatro victorias y cuatro derrotas en su haber, los cordobesistas son los únicos de todo el Grupo II que aún no saben lo que es empatar. O ganan o pierden, no hay medias tintas. Del resto de sus rivales, todos han sumado al menos un empate en estos primeros ocho compromisos de competición, aunque tan solo hay dos que todavía no han perdido, que son el Castellón y el Ibiza, los cuales ocupan las dos primeras posiciones de la tabla.

Por tanto, hay que puntualizar esa capacidad del Córdoba CF para ir con todo a los encuentros, aunque Ania tendrá a su vez el desafío de contrarrestar una gran ambición con el hándicap de que, lo que no sea victoria, sea una derrota a pecho descubierto. Ahí entra en juego el valor del gol, tanto en ataque como en defensa, ya que hay que recordar que el Córdoba CF ha ganado siempre que se ha adelantado primero, y ha perdido cuando ha sido el primero en encajar. Por tanto, buscar el equilibrio será una necesidad obligada para rebajar la debilidad atrás, así como para comenzar a sumar de más, aunque no siempre sea de tres en tres.