El Córdoba CF arranca una valiosa ventaja de El Toralín

Hacía ocho años que el Córdoba CF no disputaba un play off de ascenso. Hace cinco años que el conjunto blanquiverde no pisa el fútbol profesional. Y, durante este tiempo, los califas han vagado tanto por Primera RFEF como por, incluso, Segunda RFEF, siempre con el objetivo entre ceja y ceja de regresar cuanto antes a Segunda División. Tras una grandísima temporada, los de Iván Ania no pudieron poner la guinda en el pastel en forma de ascenso directo, pero su segundo puesto les da cierta ventaja de cara a estas eliminatorias de ascenso. Y el camino del Córdoba CF hacia Segunda División, por este camino alternativo, comenzaba en Ponferrada, con la ida de la semifinal del play off de ascenso que pondría cara a cara al conjunto califal con la SD Ponferradina.

La importancia del duelo se palpaba desde los primeros compases del mismo. La igualdad, la intensidad y las interrupciones fueron las tónicas dominantes durante el periodo de tanteo, con dos roles muy definidos por parte de ambos conjuntos: la posesión era para el Córdoba CF, mientras que la SD Ponferradina esperaba agazapada en su propio campo en busca de un contragolpe letal. Habría que esperar hasta cerca del cuarto de hora de partido para presenciar el primer acercamiento con cierto peligro, que lo firmaría el conjunto de Iván Ania. Carracedo lograría percutir por su banda y, aunque su pase al punto de penalti no encontraría rematador, sí que acabaría llegando a un Adilson que lo intentaría desde la frontal a la media vuelta, con un disparo poco potente detenido por Prieto sin problemas.

Por su parte, los castellanoleoneses contestarían en el minuto 17 de juego con el primer córner del partido, finalizado por Sibille de espaldas con un disparo complicado que se marchó alto. Sin embargo, la ocasión pareció despertar a los blanquiverdes, que apenas cinco minutos después tuvieron una de las más claras de la primera mitad, con una nueva internada de Carracedo por la diestra que remataría Kuki muy forzado directamente fuera. Pero también avisaría la Ponferradina, justo después, sacando rápido, aprovechando el desorden blanquiverde, y buscando la contra rápida, aunque el balón se acabaría marchando por línea de fondo.

Poco a poco, el ritmo aparecía en un partido que se estaba cociendo a fuego lento. Justo cuando se firmaba la media hora de juego, los locales tuvieron la más clara hasta el momento, aprovechando un fallo en la salida de balón blanquiverde para plantarse en un tres contra dos en el que Clavería encaró y disparó, pero su tiro, tras aparecer Mati para desviarlo en última instancia, se acabaría estrellando con el lateral de la red. De nuevo, como si un combate a turnos se tratase, contestaría posteriormente el Córdoba CF, con un nuevo robo en salida de balón finalizado por Carracedo, pero detenido por Prieto con el pie para mandar a córner. Así, la primera parte del partido finalizaría con un centro envenenado de Albarrán que se marcharía alto, y con una ocasión clarísima para la Ponfe: Ernesto, solo ante Marín, tendría en su pierna diestra la más clara del partido tras un centro largo, pero su tiro se iría alto.

Tras ese susto final, el segundo tiempo del partido no podría comenzar mejor para los intereses del Córdoba CF. Al más puro estilo de la propia SD Ponferradina, el conjunto blanquiverde aprovechó un gran centro botado de falta directa por Kuki Zalazar para lograr adelantarse en el electrónico. La jugada tuvo tralla, puesto que hasta tres rebotes logró llevarse el combinado califal para el gol. Primero, Lapeña apareció para rematar de manera inapelable en el segundo palo, pero su testarazo se estrelló contra la madera; posteriormente, Carracedo cazaría el rechace, pero su tiro raso sería detenido por Prieto a bocajarro. Finalmente, sería Albarrán el que firmaría el gol, llevándose el tercer y definitivo rebote para, no sin drama -también la tocó el guardameta-, mandar el balón al fondo de las mallas. El delirio en el fondo norte de El Toralín estalló, recordando a lo ocurrido en Huesca allá por 2007.

Sin embargo, aún quedaba mucha tela que cortar en la comarca de El Bierzo. Con toda la segunda parte aún por delante, el conjunto blanquiverde jugaría con la ventaja de tener el marcador a su favor, consciente de que la vuelta aún se tiene que jugar en El Arcángel. Aún así, no tardaría en avisar la SD Ponferradina. En el minuto 52 de partido, Ernesto Gómez mandaría el balón al fondo de las mallas, pero su tanto sería invalidado tras un claro fuera de juego en su desmarque. Posteriormente, justo cuando se cumplía la hora de juego, el propio Ernesto volvería a firmar otra gran ocasión, prácticamente un calco de la anterior, encarando también desde el perfil zurdo a Marín, pero la rosca de su disparo lamió la cepa del poste de la portería blanquiverde.

El paso de los minutos serviría para que el Córdoba CF, poco a poco, se asentase en el terreno de juego de El Toralín, haciendo aquello que se conoce como 'otro fútbol'. A los blanquiverdes les favorecía, y mucho, este resultado, mientras que los locales se veían incapaces de progresar. Eso sí, aún habría tiempo para otra gran ocasión para los castellanoleoneses, que en el minuto 71 tuvieron la ocasión de empatar, con un tiro a la media vuelta de Ale Díez que obligó a Carlos Marín a salvar con una gran estirada a los blanquiverdes. Eso serviría para que los califas, aún más si cabe, conscientes de la ventaja atesorada, buscasen que el minutero fuese quemando minutos poco a poco.

Así, el partido se iría encaminando a su fin sin remedio. Las interrupciones -favorecidas por un colegiado tremendamente susceptible a pitar-, así como el carrusel de cambios y las pérdidas de tiempo cumplieron su objetivo. Sin excesivos sobresaltos, el tiempo reglamentario llegaría a su fin, y el Córdoba CF acabaría firmando la victoria en El Toralín gracias al solitario tanto de Albarrán, logrando así una preciosísima ventaja de cara a un partido de vuelta que ya se atisba en el horizonte. El primer paso ya está dado. El conjunto blanquiverde afrontará con un valioso 0-1 la vuelta en El Arcángel el próximo domingo, y el posible ascenso a Segunda División ya está un partido más cerca para el cordobesismo. Hay licencia para soñar.