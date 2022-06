El Córdoba CF, con ambición ante un mes de julio clave

Con el mes de junio ya tocando su fin, y con la entrada al mes de julio cada vez más cerca, la vuelta a los entrenamientos del Córdoba CF se antoja ya inminente, por lo que uno de los meses más claves para el devenir del equipo en el futuro más próximo está a punto de comenzar. El 11 de julio será el día en el que la plantilla blanquiverde vuelva a los entrenamientos, aunque aún restan por realizarse varios movimientos en lo que se refiere a los jugadores que aún están en nómina. La salida de Bernardo Cruz ha sido la última de ellas, mientras que se sigue trabajando en dar baja al contrato de Omar Perdomo, y se negocia la renovación de Carlos Puga, en otro de los 'culebrones del verano' en clave califal. Además, con varios de los encuentros de pretemporada ya cerrados, el trabajo desde la dirección deportiva no está dejando lugar al descanso.

En este contexto ha comparecido Juan Gutiérrez Juanito, director deportivo de Radio Marca, ante los micrófonos de El Programa de Ortega, en Radio MARCA. El exjugador sevillano se ha mostrado muy firme en sus declaraciones, afirmando que “por lo que es el Córdoba, por su historia, no nos podemos marcar ahora mismo el objetivo de la permanencia. Tenemos que intentar seguir la dinámica e intentar, por qué no, un segundo ascenso consecutivo” en una Primera RFEF que será una categoría “nueva y exigente” para el Córdoba CF. Sin embargo, no será sencillo puesto que, pese a que Juanito reconoce que “ambos grupos son igualados”, lo cierto es que el Grupo I es “un grupo fuerte” con “plantillas importantísimas, equipos recién descendidos de Segunda que tienen la ayuda por el descenso, y el Deportivo de La Coruña, que creo que es el favorito para ascender directamente”.

🎙️ Hablamos con Juanito, director deportivo dl @CordobaCF_ofi



🆙 "Ojalá podamos tener dos ascensos seguidos, vamos con mucha humildad"



🤔 "Para mí, el favorito para subir es el Deportivo de La Coruña" pic.twitter.com/XmiQ6ngstF — Radio MARCA (@RadioMARCA) 28 de junio de 2022

Por lo tanto, el club califal prefiere afrontar el futuro “desde la humildad”, siendo conscientes de que hay “un bloque bastante importante ya”, por lo que el trabajo que queda por hacer son “incorporaciones necesarias para competir y pelear con esos huesos, que son bastante complicados”. Sin embargo, ello no cambia el objetivo, ya que no es otro que el de “querer estar arriba” pese a venir desde una Segunda RFEF que, para Juanito, se le “quedó pequeña desde un principio”. “Al final pasas a otra categoría donde la exigencia es muchísimo mayor, aunque lo importante es que sabemos que tenemos un buen grupo, y ahora lo que tenemos que hacer es apuntalar muchas cosas. Teníamos que firmar dos o tres jugadores que sean muy protagonistas en el juego, y en eso estamos”, ha añadido.

Y es que, pese a que los rivales en el mercado de fichajes están siendo letales, el Córdoba CF juega con una baza a su favor: su tendencia positiva. Además, tal y como ha recordado el propio Juanito, el equipo cuenta con “una gran afición, un gran estadio, una gran ciudad, y luchamos contra otros equipos, pero aquí ofrecemos cosas importantes como sentirse otra vez futbolista. Creo que jugar en un estadio ante trece o catorce mil personas no está al alcance de cualquier equipo de Primera RFEF”. Ese es el principal valor de este Córdoba, que ha sabido, según Juanito, “dar un salto bastante grande” después de “unos años catastróficos en la que se vio con lo puesto en Segunda RFEF”. “Creo que las cosas se están haciendo bien tanto en lo institucional como en lo deportivo, y esa tendencia hay que aprovecharla para este año, si se puede dar otro saltito más, intentarlo”, ha concluido.

Habrá que esperar hasta mediados de julio para conocer el calendario de Primera RFEF.

De esta manera, el próximo mes de julio se antoja vital para las aspiraciones del equipo en la categoría, de igual manera que son treinta días en los que el devenir de la Primera RFEF también se decidirá, al menos de momento. Y es que Pedro González, director de Primera RFEF, también pasó por los micrófonos de Radio MARCA e hizo un balance de este primer año de la categoría, afirmando estar “muy contento a nivel personal”, ya que “los que hemos conocido la Segunda B de antes y vemos esto, hemos cumplido el primer objetivo, que era reducir el salto entre el fútbol profesional y el pozo que era antes esta categoría. Esta Primera RFEF ha equilibrado y ha suavizado el escalón entre las dos categorías”.

Sin embargo, pese a ese balance positivo, es obvio que la categoría aún tiene margen de mejora en muchos aspectos. Esto se debe, según las palabras de González, a que “el plan de esta Primera RFEF se planificó para que se vea su potencial en tres ó cuatro años”, por lo que en estos momentos “se está intensificando en poner en valor esta competición”. Uno de esos aspectos a mejorar es el que concierne a la cobertura televisiva, que todo hace indicar que seguirá a cargo de Fuchs, empresa matriz de Footters en el pasado: “En este tema estamos tranquilos. Si incumplieran el contrato de forma grave tendríamos que tomar medidas, pero ahora mismo no nos planteamos sacar un nuevo Tender”, ha anunciado el director de Primera RFEF.

Por último, también se ha referido al estado de excepcionalidad en el que se encuentra la actual división de los grupos de la categoría, con varios clubes aún pendientes de completar su inscripción. “Esas situaciones se solventan casi siempre, por lo que, en un principio, no creo que haya grandes problemas”, ha reconocido Pedro González. Una vez solventado ese problema, se podrá trabajar en el calendario. “En la segunda quincena del mes de julio se sacará el calendario, una vez que los clubes se inscriban en la Primera RFEF”, ha afirmado el directivo, por lo que este próximo mes de julio será vital para los intereses de todos los clubes implicados.