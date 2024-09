A conquistar territorio foráneo

Cada vez más ambición. Cada vez más ganas. Cada vez más ilusión. Cada vez más tensión. Cada vez con más desarrollo. El Córdoba CF encaraba esta temporada con el objetivo de conseguir la permanencia, ya sea con diez jornadas de antelación -cosa que se antoja imposible en la mal -o bien- llamada LaLiga Hypertension por redes sociales- o con apenas un minuto de margen. Aun así, el proyecto deportivo de cara al público general parecía algo pobre, sobre todo para el resto de entendidos de la categoría de plata, aunque, una vez más, se está demostrando que, por lo menos, está compitiendo.

Y es que los chicos dirigidos por Iván Ania lograron la jornada pasada algo que parecía que les iba a lastrar si no llegaba cuando antes: la victoria. Sumar de tres en tres puntos en una categoría tan igualada es fundamental, por lo que el Córdoba CF no podía entrar en esa ansiedad por conseguir el triunfo. Aun así, la tranquilidad no se fue en ningún momento en un vestuario que venció con relativa comodidad al RC Deportivo de La Coruña y ahora va a El Alcoraz para alzarse con la segunda victoria de manera consecutiva y la primera como visitante. Aun así, Ania está mirando a la enfermería con cierta preocupación, sobre todo en una posición que ahora mismo está desértica.

El técnico ovetense no podrá seguir contando con un Kuki Zalazar que ya ha entrado en la recta final de su recuperación y ya se le ha visto trabajar en el césped junto a sus compañeros, aunque no llega a tiempo al igual que un Carlos Albarrán que no estará en la convocatoria por su reciente operación de nariz. A esta lista de bajas se le ha unido Jacobo González después de no completar con normalidad la semana de entrenamientos. A pesar de que Ania dejó un resquicio abierto por su posible incorporación, que juegue el mediapunta madrileño es una auténtica quimera, por lo que la posición de detrás del punta no tiene dueño, más allá de las variaciones tácticas que posibilitan el trabajo de Théo Zidane o Ander Yoldi.

En lo que respecta al rival, la SD Huesca comenzó la temporada dando la sorpresa en el Martínez Valero, donde se impuso por 0-1 gracias a un postrero tanto del excordobesista Loureiro. Un campo difícil, tal y como ha sufrido el Córdoba CF en sus carnes, que vino sucedido de otro rival complicado como el RC Deportivo de La Coruña. La SD Huesca, igualmente, se impuso en El Alcoraz por 2-1, con un nuevo tanto en los últimos minutos de juego. Esta tendencia al alza se mantuvo una jornada después cuando los oscenses lograron el triunfo en Los Cármenes ante un Granada CF venido abajo.

Con esta última victoria, la SD Huesca firmó su mejor inicio en el fútbol profesional, aunque no le duró mucho la alegría. El Burgos CF sería el verdugo de la racha al imponerse en El Alcoraz por 0-1, en un duelo marcado por la expulsión de Ignasi Vilarasa antes de la hora de juego. Y, justo el último rival del Córdoba CF, el Málaga CF, ahondaría en la herida, con una nueva victoria, esta por 1-0, tenor de un tanto en propia puerta de Pulido. Dos derrotas dolorosas que, sin embargo, no hacen más que poner en relieve la dificultad que supone imponerse a la escuadra de Antonio Hidalgo y que tratará de resarcirse con la visita de los blanquiverdes este lunes.