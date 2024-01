Choque de titanes en El Arcángel

Dos titanes. Dos instituciones. Dos equipos. Dos favoritos. La lucha está garantizada en El Arcángel. El coliseo ribereño abre de nuevo sus puertas para albergar otro de esos partidos marcados en rojo en el calendario al inicio de cada temporada. El Córdoba CF recibe al Real Murcia en un duelo de intereses comunes, pero de dinámicas contrastadas. Tanto blanquiverdes como pimentoneros han estado en las quinielas de todos para pelear por el ascenso desde el mercado veraniego, pero, hasta el momento, tan solo el conjunto califal -en tercera posición-, ha logrado cumplir las expectativas. Pese a ello, con prácticamente aún media temporada por completar, no se puede descartar, ni mucho menos, al Real Murcia para esa pelea por alcanzar la plata al final de la campaña.

Y, pese a las dinámicas contrastadas de ambos conjuntos, las fuerzas, como siempre en Primera RFEF, estarán a buen seguro igualadas. El Córdoba CF llegó al 2024 en su mejor momento de forma tras acumular un total de diez encuentros consecutivos sin perder, que le hizo despejar los fantasmas de principio de temporada y asentarse en la pugna por la tercera plaza ante el Málaga. Sin embargo, el Real Madrid Castilla le cortó el paso, se impuso en El Arcángel y dinamitó una buena dinámica que, pese a ello, ha vuelto al blanquiverde tras ese partido. Y es que, tras el enfrentamiento con derrota ante el filial merengue, los de Iván Ania suman una victoria ante el Intercity y un meritorio empate en el Nuevo Colombino contra el Recreativo de Huelva. Dos resultados positivos ante dos rivales directos de la zona de play off.

Así llega el Córdoba CF en cuanto a números al partido contra el Real Murcia. Sin embargo, su potencial se verá mermado, sin duda, por las bajas. Las lesiones han arrasado a la ya de por si afectada defensa del conjunto califal. Dragi Gudelj, tras confirmar que no volvería para esta temporada, dio baja a su ficha lo que, sumado a la lesión de Adri Castellano -no ha debutado aún con la blanquiverde-, dejaba tan solo dos centrales puros en plantilla: Lapeña y Carlos García. Ante el Recre, y tal y como se confirmó después, Carlos García cayó lesionado, por lo que Ania tuvo que tirar de Mati, del filial, para completar la zona defensiva. Al menos, el técnico blanquiverde recuperará al sancionado Albarrán para el carril diestro -también se puede desempeñar como central-, aunque perderá a unos de sus baluartes en el centro del campo, Isma Ruiz, con una lesión que le mantendrá apartado varias semanas.

El Real Murcia, por su parte, llega al enfrentamiento con la irregularidad que le ha caracterizado desde el inicio de campaña. Incapaz de encadenar una buena racha de resultados positivos, el conjunto pimentonero ha rondado más las zonas bajas de la clasificación que el play off de ascenso, lo que llevó, en primera instancia, a la dirección deportiva a prescindir de Munúa, dándole la batuta del equipo al exblanquiverde Pablo Alfaro. Ahora, de nuevo incapaz de reconducir el vuelo del equipo, este último se encuentra también en entredicho en un equipo en el que los resultados no acaban de llegar: el Real Murcia tan solo ha ganado un partido -el último ante el Atlético Baleares, 2-0- de los últimos seis encuentros, con dos empates y tres derrotas.

Esto ha llevado a la dirección deportiva a tomar una nueva línea de actuación en este mercado invernal. Los fichajes de verano, estrellas para la categoría, no se han acabado de asentar en un vestuario que parece desmoralizado y desquiciado por los malos resultados. Eso ha llevado al Real Murcia a prescindir de Rodri Ríos, Montoro y Guarrotxena, mientras que Arturo Molina -no irá convocado-, Zalaya y Sergio Santos están descartados. En cambio, Alfaro podrá contar con los recién incoportados Enol Coto (Sporting de Gijón), Lorén Morón, y Juanmi Carrión (Sabadell), aunque este último, anunciado ayer, no viajará aún a Córdoba. Así, a las ya mencionadas bajas, se le unen el sancionado Marcos Mauro, así como el excordobesista Imanol, lesionado de gravedad. Eso sí, Alfaro contará con el pontano Loren Burón, así como con Totti y Mariano, ambos del filial pimentonero.