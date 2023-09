Carlos Marín: “Estoy confiado en mí y en el equipo”

Lo realmente importante llega siempre los fines de semana y el Córdoba CF quiere que esta tendencia positiva y de ambiente idílico se transmita a los resultados deportivos, donde, a pesar de la última victoria ante el CD Alcoyano, el inicio de temporada no ha sido el esperado. La entidad blanquiverde recibe este sábado al Recreativo Granada en El Arcángel en busca del primer triunfo como local de la campaña regular, siendo junto al Real Murcia el único equipo que no ha logrado sumar tres puntos en su propio feudo. Por ello, el guardameta Carlos Marín ha comparecido ante los medios de comunicación tras dejar la portería a cero en El Collao y tratará de volver a conseguirlo este sábado.

En primera instancia, el arquero almeriense se mostró “muy contento” por no encajar ni un solo gol ante el CD Alcoyano en un campo “muy complicado” donde sabía la escuadra blanquiverde que debía tener “implicación” para “cerrar la portería”. “No era solo un trabajo de vamos a implicarnos en la parcela defensiva cuando toque ahí en campos complicados donde sepamos que nos van a jugar directo o vamos a tener mucho trabajo en el balón parado ni nada. Tiene que ser que esté dentro de nuestro ADN porque al final jugar al fútbol lo sabemos pero la parcela defensiva creo que es súper importante para ganar partidos porque estábamos encajando muchos goles e insisto que el equipo está trabajando en ello y lo vamos a conseguir seguro”.

Por otro lado, la oportunidad de conseguir un segundo triunfo consecutivo está ahí y el golpe en la mesa del pasado domingo tras una victoria “muy trabajada” debe tener “continuidad”. “Creo que merecemos más puntos de los que llevamos. Es verdad que no estábamos haciendo bien x aspectos del juego y por supuesto que es súper importante porque tenemos muchas ganas de dar una victoria a nuestra gente y de sumar de tres en casa que yo creo que va a ser vital para estar arriba en la clasificación”. Asimismo y para conseguir esto mismo, el Córdoba CF recibirá al Recreativo Granada, un filial que vendrá con “muchas ganas”, “gente joven” y “físicamente bien”. “Nosotros pues a llevar el partido donde nosotros queremos, a seguir haciendo las cosas como hicimos la semana pasada defensivamente y ofensivamente a materializar las ocasiones que tengamos y a conseguir los tres puntos”.

Además, Carlos Marín ha admitido que este inicio “no ha sido el esperado”, tanto para el “aspecto individual” como el “colectivo”. “Es verdad que no estamos destacando en la parcela defensiva, entonces es difícil que el portero salga favorecido pero me siento en un momento de forma bastante buena, de madurez y confío en que al igual que el año pasado empezamos de la mejor manera y no acabamos bien creo que este año vamos a ir de menos a más y esa es mi mentalidad y estoy confiado en mí y en el equipo”, ha culminado.