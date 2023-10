El Arcángel, punto de partida para la resurrección

Es momento de sacudirse el polvo de la vestimenta, levantarse tras el golpe recibido en Algeciras y volver a la senda de la victoria. Tal y como ha dicho en repetidas ocasiones Iván Ania en rueda de prensa, el éxito en la Primera RFEF se basa en dos conceptos básicos: la contundencia en las áreas, y la fiabilidad como local. El Córdoba CF, hasta el momento, apenas ha conseguido durante algunos instantes dominar alguno de estos conceptos, por lo que el duelo ante la AD Mérida se presenta como un punto de partido ideal para comenzar a asentar las bases y resurgir tras el inicio dubitativo en la competencia liguera.

Es por todo ello que los blanquiverdes apostarán el todo por el todo a una nueva victoria en El Arcángel que insufle fuerzas, ilusión y ganas a la escuadra califal. Los dos triunfos consecutivos logrados ante Alcoyano y Recreativo Granada despejaron, en parte, las dudas que posteriormente volverían a surgir tras la derrota la pasada jornada ante el Algeciras CF. Los fallos en defensa, la falta de contundencia y el poco acierto en la parcela ofensiva está condenando a un Córdoba CF que domina y somete a los rivales, pero no logra transformar ese dominio en victorias. Prueba de ello, tras siete encuentros, los de Iván Ania acumulan cuatro derrotas y tres victorias, un bagaje pobre que tan solo les permite ser duodécimos en la clasificación, a pesar de que el objetivo siga siendo lograr el ascenso.

Para este duelo, Iván Ania no podrá contar por sanción tras acumular cinco amarillas con uno de sus hombres de confianza, Álex Sala. El pivote cedido por el Girona, hasta ahora titular indiscutible con los blanquiverdes, cumplirá su partido de sanción ante la AD Mérida, por lo que el técnico ovetense tendrá que variar su esquema inicial. Con Diarra como pareja fija de Sala, la baja la suplirá, casi con total seguridad, José Recio, aunque también cuenta con opciones un Isma Ruíz que sigue creciendo en el seno califal. Por otro lado, Adri Castellano sigue recuperándose de su lesión y, pese a que ya entrena con cierta normalidad, no será aún elegible para este partido. Así pues, Ania ha vuelto a confiar en el canterano Paco Fernández para completar la convocatoria, siendo esta su tercera llamada con el primer equipo blanquiverde, pese a no contar aún con minutos.

En el escenario rival se encuentra una AD Mérida sumida en un mar de dudas y de bajas. Los malos resultados cosechados hasta el momento han llevado a la dirección deportiva a destituir al entrenador en el que confiaron este pasado verano, Rai Rosa. David Rocha, hasta ahora director deportivo de la entidad, ha asumido de manera interina la dirección del primer equipo, siendo esta la primera vez que ejerce como entrenador. Por lo tanto, las referencias para Iván Ania y los suyos son mínimas, hecho que ya ha reseñado en la rueda de prensa previa al duelo, en la que el ovetense advirtió que los blanquiverdes debían salir al duelo “más concentrados que nunca” para así estar preparados para cualquier vertiente diferencial por parte de los romanos.

Sin embargo, la baja de Rai Rosa no será la única que sufra la escuadra emeritense para el inminente duelo. David Rocha no podrá contar con hasta seis jugadores, ya que Bonaque cumple sanción ante el Córdoba CF, y Elejalde, Álvaro Juan, Escardó, Diego Parras y Sandoval no podrán estar en Córdoba por sendas lesiones. La duda la podrá Isma Gutiérrez, que se probará hasta el último momento, para tratar de forzar y ayudar así a su equipo, que llega a El Arcángel tras acumular cuatro derrotas consecutivas, racha que le ha costado el puesto a Rai Rosa, y que ha dejado al equipo emeritense en decimoquinto lugar, tan solo un punto por encima de los puestos de descenso a Segunda RFEF.