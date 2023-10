Iván Ania: “Las áreas son las que deciden los partidos”

En medio de la incertidumbre generada por la desaparición del joven futbolista del Córdoba CF juvenil, Álvaro Prieto, el primer equipo blanquiverde ya prepara su próximo duelo ante la AD Mérida. El combinado emeritense ha destituido en los últimos días a su entrenador, Rai Rosa, dándole el puesto de manera interina al que hasta entonces era director deportivo romano, David Rocha. Este cambio ha trastocado los planes de los califas, ya que se enfrentan al partido “desde la incertidumbre de qué nos vamos a encontrar en frente”, tal y cómo ha relatado en la rueda de prensa previa al duelo el entrenador del Córdoba CF, Iván Ania.

El técnico ovetense ha recordado que “no es fácil enfrentarte a un equipo con entrenador nuevo”, ya que “ni siquiera tenemos referencias de cómo pudo ser con otros equipos -David Rocha-, ya que este es su primer partido como entrenador”. De esta manera, solo tienen “referencias de lo anterior, pero no de lo que nos vamos a encontrar”, por lo que Ania ha adelantado que tendrán que estar “muchísimo más concentrados”, y “a la expectativa de lo que nos puedan ofrecer”, para así “tener respuestas ante eso”.

Si algo le ha faltado a los blanquiverdes en este inicio liguero ha sido practicidad y eficiencia en las áreas, cosa que, según Ania, solo se puede mejorar “entrenando y entrenando”, ya que al final “las áreas son las que deciden los partidos”. Así, el preparador ha recordado que “en dos de los tres partidos que hemos ganado, hemos dejado la portería a cero, y eso es fundamental”. A su vez, también ha subrayado que el duelo ante el Algeciras “es el segundo partido que no hacemos gol”, aunque también ha remarcado que es “uno de los partidos donde más hemos generado”, ya que “en la segunda parte hicimos situaciones de área como para haber empatado incluso ganado el partido”. Sin embargo, el planteamiento fue así. “Cuando te vuelcas tanto en el ataque, les concedimos dos ocasiones que no deberíamos”, por lo que solo queda “entrenar, ser solidos en defensa, no conceder, y tener un porcentaje de acierto alto arriba”.

En cuanto a su percepción personal de la situación, Ania la ha tildado de “curiosa”, ya que tiene la sensación de que “el equipo transmite superioridad al rival, lo sometemos, pero no se ve reflejado en los resultados”. También ha recordado que “habíamos encadenado dos victorias consecutivas, cosa que te da confianza y moral”, pero la derrota ante el Algeciras “no debilita al equipo por cómo fue el partido, ya que al final el gol viene de un error nuestro, pero sometimos y fuimos capaces de condicionar a un equipo que nadie había condicionado. El Algeciras del otro día no tiene nada que ver con lo visto las seis jornadas anteriores, por lo que de ahí salimos reforzados, no en cuanto a resultado, sino a que fuimos superiores a un equipo que es de los que más en forma está”. Por todo ello, el objetivo es “sumar de tres en tres, hacernos fuertes en casa, y ante el Mérida queremos ganar como hicimos contra el Recreativo Granada. Sumar tres puntos y empezar a escalar en la clasificación”.

Cuestionado por nombres propios, como Carlos García, cuyo error propició el gol del Algeciras, Ania ha reforzado su confianza destacando que tiene “mucha personalidad”, ya que “si analizas el partido, el error no le condicionó nada en el resto del encuentro”. Por otro lado, la baja de Álex Sala tampoco afectará en exceso al equipo ya que es “la posición donde más efectivos tenemos”. Ania tiene claro “quién va a ser el que va a iniciar el partido”, pero no le condiciona porque “a pesar de haber sido titular las siete primeras jornadas, tenemos a Recio, Isma, Cristian y Diarra. Es una posición que es la que mejor cubierta tenemos de toda la plantilla”. Por último, Adri Castellano seguirá siendo baja a pesar de que “ha participado en el entrenamiento de ayer y en el de hoy, mucha parte de la sesión”, por lo que espera que “para la próxima semana pueda ser uno más y entrar en convocatoria”. Así, completará la convocatoria el jugador del Córdoba B Paco, y “no para completar, sino porque si llevo a alguien del filial es porque nos puede aportar”.

Por último, también ha hablado sobre la visita de los dueños bareiníes a Córdoba. “A Faisal ya le conocía”, ha explicado Iván Ania, antes de confesar que “los propietarios nos transmitieron apoyo, tranquilidad, y su deseo de que vayamos para arriba”. A pesar de tener “la barrera del idioma porque no domino el inglés”, Ania pudo recibir ese mensaje de “apoyo, que para nosotros es positivo el saber que están pendientes de nosotros y nos dan su apoyo”. Por ello, desea que pronto “podamos ir para arriba y cumplir los objetivos”.